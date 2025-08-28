Office Manager & Executive Assistant till internationellt bolag
2025-08-28
SNABBFAKTA Omfattning: Heltid Arbetstider: Kontorstider, måndag - fredag kl. 8:00-17.00 Ort: Centrala Stockholm Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse Anställningsform: Du blir konsult via Inte Bara Post Bemanning och jobbar ute hos kund. Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag.
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS: Annonsen är anonym på önskan från vår kund. Vi delger självklart vilket företag det gäller om du går vidare i rekryteringsprocessen. DIN ROLL:
I rollen som Office Manager & Executive Assistant ansvarar du för den dagliga driften av kontoret och är en central punkt för både medarbetare och externa besökare. Du skapar en välkomnande och effektiv arbetsmiljö där service i världsklass är en självklarhet. En stor del av ditt arbete innebär att stötta teamet med resebokningar och kalenderhantering. Du projektleder även interna och externa event, och ser till att allt flyter på smidigt. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Välkomna externa besökare och medarbetare
Hålla snyggt och rent på kontoret
Hantera beställningar
Telefonväxel, post- och budhantering
Resebokningar och kalenderhantering
Projektleda event och konferenser
Kontakt med leverantörer
Fakturahantering och kvittoredovisning
Övriga administrativa uppgifter
Stötta medarbetare på kontoret med diverse uppgifter
VEM ÄR DU? Vi söker dig som har ett genuint servicetänk och en lösningsorienterad inställning i allt du gör. Du bidrar med positivitet i alla möten och har en stark vilja att bidra med det där lilla extra som gör skillnad. Vi söker en professionell och självgående person som tar ansvar och driver sina uppgifter hela vägen i mål. Du är även initiativtagande, prestigelös och har en förmåga att se vad som behöver göras.
Vi söker dig som har:
Arbetslivserfarenhet som Office Manager eller liknande arbetsuppgifter
Arbetslivserfarenhet från en assistentroll
Erfarenhet av att projektleda event
Goda kunskaper i Office-paketet, inklusive Excel, Word och Outlook
Flytande kommunikation på svenska och engelska, i både tal och skrift
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
. Skriv vilken tjänst det gäller i ditt mail och länka gärna till annonsen. Ersättning
