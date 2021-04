Office Manager med kundtjänstansvar som brinner för service! - Doktorse Nordic AB - Receptionistjobb i Stockholm

Doktorse Nordic AB / Receptionistjobb / Stockholm2021-04-06Om Doktor.seVill du ha en bred roll som både innefattar kundtjänst och arbete i reception? Får du energi av att ha kontakt med människor och hjälpa dem på bästa möjliga sätt? Har du dessutom ett intresse för vård och health-tech så är detta en perfekt match.Vi, Doktor.se, strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar hårt för att göra primärvården tillgänglig för alla. Doktor.se är sedan 2016 en personlig och snabbväxande aktör inom digital sjukvårdsrådgivning. För närvarande är vi det tredje största bolaget i Europa inom vår nisch och bland de topp två ledande aktörerna i Sverige. Doktor.se äger också egna vårdcentraler i Sverige och vi har ambitionen att fortsätta växa bland annat genom förvärv.2021-04-06Vi växer vilket även innebär att vår kundtjänstavdelning behöver bli större. Vi strävar alltid efter att ge den bästa servicen till våra patienter och kunder. Detta är något vi värdesätter högt. Till vår kundtjänst kommer en stor blandning av ärenden och du ska kunna finnas tillgänglig både via mail och telefon. Rollen som Office Manager kommer till största del innefatta arbetsuppgifter kopplat till vår kundtjänst, men du kommer även finnas på plats på vårt kontor i receptionen för att ta hand om leveranser och se till alla som kommer in genom dörren känner sig välkomna. Du kommer även få stötta i en del ärenden som ligger på vår medicinska sekreterare när det finns behov. Detta är med andra ord en bred och omväxlande roll med mycket eget ansvar.Dina ansvarsområden kommer inkludera:Ansvar över kundtjänstens mail och kontorstelefonSvara på kommentarer i App store och Google playAvbokning/ombokning av patienterBeställa kontorsmaterial samt ta emot beställningar/paketSitta i receptionen och ta emot besökAnsvarar över att reception/kontor ser välkomnande utVi söker dig som har:Minst 1 års arbetslivserfarenhet inom serviceGodkänd och avslutad gymnasieutbildningFlytande i Svenska och Engelska både muntligt och skriftligtLätt för att sätta sig in i nya systemEtt intresse för hälsa och sjukvårdDet är meriterande om du dessutom:Utbildning inom projektledning, marknadsföring eller kommunikationHar erfarenhet inom kundtjänst och är van att arbeta med mail/telefon som verktygHar arbetat inom digitalvårdSom person ser vi att du är social, orädd och har god kommunikativ förmåga. Det är även av stor vikt att du är bra på att initiativ och arbetar strukturerat.Vi erbjuder dig:Möjlighet att sitta i fräscha lokaler i centrala StockholmAtt få en fot in i ett spännande företag inom health-tech i tillväxtfasArbeta i ett tight och härligt teamFrihet under ansvarÖvrig information:Start: OmgåendePlats: Centralt i StockholmOmfattning: Heltid, tillsvidareLön: Enligt överenskommelseLåter detta spännande? Klicka på "Ansök Nu" för att skicka in din ansökan till oss. Vänligen notera att vi inte tar emot några ansökningar via email med hänsyn till GDPR.Vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten för sista ansökningsdag. För frågor angående tjänsten, Ring HR Generalist Hanna Berg på tel.nr 073-1520202 eller Sandra Forsberg på tel.nr 073 44 33 482.Varmt välkommen att skicka in din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-18Doktorse Nordic AB5672231