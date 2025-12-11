Office Coordinator till energibolag i centrala Stockholm
Är du en strukturerad, självgående och kvalitetsmedveten person som trivs i en administrativ roll nära ett större projekt? Vill du bidra till att skapa ordning, kontroll och effektivitet i en dynamisk projektmiljö? Då kan rollen som Office Coordinator till vår kund vara helt rätt för dig.
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande Office Coordinator som vill stödja projektets plats- och byggledning genom att säkerställa hög kvalitet i dokumentation, kommunikation och administrativa processer. Din insats blir central för att projektets tekniska och strategiska arbete ska kunna drivas effektivt framåt.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som Office Coordinator fungerar du som ett administrativt nav i projektet. Du stödjer platschef, byggledare, tekniska specialister och KMA-funktion med att skapa struktur, spårbarhet och ordning i alla administrativa flöden. Du säkerställer att handlingar, dokumentation och kommunikation sker enligt rutiner, krav och tidsramar.
Du arbetar nära beställarens platsorganisation och rapporterar till platschef eller motsvarande ansvarig inom projektledningen.
Plats: Centrala Stockholm
Omfattning: Konsultuppdrag 1 år + möjlighet till ytterligare 1 år
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dokument- och informationshantering
• Administrera projektets dokumenthanteringssystem (t.ex. SharePoint, Byggnet)
• Säkerställa korrekt versions- och ärendehantering
• Diarieföra avtal, beslut, protokoll och tillstånd
• Bevaka tidsfrister och granskningsprocesser
• Hantera slutdokumentation och strukturerad arkivering
Planering och mötesadministration
• Planera och samordna olika mötesforum inom projektet
• Ta fram dagordningar och samla in underlag
• Föra protokoll samt följa upp beslut och åtgärder
• Stödja projektledningen i uppföljning av tidplaner
Projekt- och platsstöd
• Hantera kontaktlistor, behörigheter och organisationsscheman
• Stödja introduktion av nya medarbetare och konsulter
• Administrera tillträdeslistor, utbildningsregister och säkerhetsdokument
• Samordna platsmöten, besök och inspektioner
• Bidra till en fungerande platskontorsmiljö
Kommunikation och myndighetskontakter
• Sammanställa rapporter och beslutsunderlag
• Föra logg över inkommande och utgående kommunikation
• Stödja kontakten med myndigheter och externa intressenter
• Förbereda presentationsmaterial till styrgrupp och ledning
KMA-arbete (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö)
• Föra register över entreprenörens KMA-dokumentation
• Bevaka egenkontroller, miljöuppföljning och avvikelser
• Sammanställa underlag till revision och slutrapportering
• Säkerställa att dokumentationen uppfyller kontrakt- och myndighetskrav
Vem är du?
Formella krav
• Gymnasial utbildning, gärna kompletterad med YH- eller högskoleutbildning
inom bygg, anläggning, administration eller projektledning
• Flera års erfarenhet av administrativt arbete inom bygg/anläggning
• God förståelse för entreprenadjuridik (AB/ABT) och byggprocessens skeden
Tekniska färdigheter
• Erfarenhet av dokumenthanteringssystem (t.ex. Byggnet, SharePoint, Interaxo)
• Mycket god datorvana i Microsoft 365
• Grundläggande förståelse för tidplanering och projektekonomiDina personliga egenskaper
• Strukturerad, noggrann och självgående
• Stark kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
• Flexibel, serviceinriktad och trygg i dynamiska miljöer
• Hög integritet och ansvarstagande i formella processer
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
