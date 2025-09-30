Office Coordinator med teamledaransvar till Stockholm!
2025-09-30
Vill du ha en nyckelroll i ett internationellt bolag där du får utveckla och ansvara för servicen både internt och externt? Är du en person som alltid ligger steget före och har öga för detaljer för att skapa en trivsam arbetsmiljö? Trivs du i en roll där du både leder andra och själv är delaktig i det dagliga arbetet? Då kan det här vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
ECIT är ett företag inom outsourcing av ekonomi- och lönefunktioner samt affärssystem verksamhet över hela Sverige. Vi är ett familjärt och stabilt företag som växer genom förvärv och organisk tillväxt. Nu söker vi en office coordinator med teamledaransvar till vårt Stockholmskontor. Trots att vi växer och blir fler, så är vi fortfarande ett familjärt bolag med hög kompetens hos alla medarbetarna.
I rollen som office coordinator med teamledaransvar till Stockholm är du en nyckelperson i vår vardag.
Du har det operativa ansvaret för att vårt Stockholmskontor är representativt, välfungerande och erbjuder en arbetsmiljö av hög kvalitet, både praktiskt och socialt. Du ser till att allt flyter, att besökare får ett professionellt bemötande och att medarbetare har rätt förutsättningar i sin arbetsmiljö.
Utöver det lokala ansvaret är du teamledare för vårt serviceteam, där du samordnar och stöttar kontorsservicen på våra övriga orter. Du leder arbetet med externa leverantörer och fastighetspartners och ansvarar för avtal, upphandlingar och praktiska förbättringar.
Det här är en roll för dig som är hands-on, gillar ordning och har ett naturligt driv, och som samtidigt kan koordinera och engagera andra i ett team.
Rollen innebär också att du driver utvecklings- och förbättringsinitiativ, utvecklar rutiner och processer samt projektleder företagsevent och aktiviteter. Du rapporterar till Service Center Manager.
Eftersom vi växer och står inför en spännande kontorsflytt i januari 2026 till nya lokaler på Kungsholmen, kommer du även att ha ett stort ansvar i inflyttsprocessen.
Placering för tjänsten är i Stockholm i moderna och trivsamma lokaler.Kvalifikationer
Utbildning på eftergymnasial nivå inom exempelvis service, fastighet, ekonomi, eller annan likvärdig utbildning.
Flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom service, administration eller kontorsdrift.
Ledarerfarenhet, gärna från en koordinerande eller operativ roll.
Vana att arbeta med budget, upphandlingar och leverantörskontakter.
God administrativ förmåga och vana att hantera flera uppgifter parallellt.
Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt, gärna inom kontorsflytt, upphandlingar eller implementering av nya arbetssätt.
God digital mognad, dvs självgående i Office 365 och har lätt att lära dig nya verktyg och system.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har du även ett intresse för arbetsmiljö- och hållbarhetsfrågor är det en fördel.
Personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, lösningsorienterad och har öga för detaljer, samtidigt som du alltid ligger steget före och tänker proaktivt. Du har en naturlig känsla för service, är trygg i din kommunikation och skapar förtroende i kontakten med både medarbetare, leverantörer och besökare.
Du är en ansvarstagande teamledare med förmåga att coacha, motivera och få med dig andra. Du samarbetar prestigelöst, sätter laget före jaget och är en kulturbärare som bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Vi ser också att du är initiativrik och förbättringsdriven, du tar ansvar för att utveckla rutiner, förenkla processer och höja kvaliteten i det dagliga arbetet. Du kombinerar operativ handlingskraft med struktur, engagemang och ett varmt bemötande.
Vad kan ECIT erbjuda dig?
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll i en internationell och expansiv koncern. Du blir en nyckelperson för både arbetsmiljö och verksamhetsutveckling och får stort utrymme att påverka. Vi erbjuder:
UTECKLING OCH LÄRANDE - Vi ger dig verktygen att växa, både bredda och fördjupa dina kunskaper.
STARK GEMENSKAP- Vi bygger en familjär kultur där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
SNABBA BESLUT - Kort väg till ledning och chefer som alltid är nära till hands.
VÄRDERINGSSTYRD ARBETSPLATS - Vi står för jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur där alla får utvecklas.
FRAMÅTLUTANDE FÖRETAGSKULTUR - Entreprenöriell företagskultur i en växande internationell koncern
ECIT är ett företag med nordiska rötter som grundades 2013. Idag har vi mer än 3 000 anställda i 11 länder. I Sverige är vi ca 650 anställda på 18 orter.
Våra värdeord är: Öppen kommunikation, mod, integritet och entreprenörskap
Välkommen med din ansökan!
Har vi väckt ditt intresse av att jobba som Office Coordinator med teamledaransvar till Stockholm? Då urvalsprocessen sker löpande ber vi dig skicka in din ansökan snarast möjligt.
Tjänsten tillämpas tillsvidareanställning som föregås av provanställning.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och löpande. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar ECIT inte emot ansökningar via e-post.
Så ansöker du
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecit Services AB
Lustgårdsgatan 19
112 51 STOCKHOLM
Jobbnummer
