Offertingenjör | Sulzer Pumps | Mölndal
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Mölndal Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Mölndal
2026-06-16
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, Göteborg
, Partille
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eller i hela Sverige
Är du lösningsorienterad och driven, besitter en förmåga att arbeta sjävständigt i en teknisk och administrativ miljö? Nyfiken på att lära dig om produktnyheter och kunders nya processer. Vill du vara en del av ett internationellt företag med hög teknisk kompetens och produkter av toppklass?
Då kan rollen som Offertingenjör hos Sulzer i Mölndal vara helt rätt för dig. Det händer mycket hos oss nu och vi hoppas att du vill bli en del i vår spännande resa!https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/633bca1b-731c-4c3f-bbda-2f5c56c94377.jpg
Rollen som Offertingenjör
Du kommer att läsa, analysera och tolka förfrågningsunderlag samt stötta kunder i att välja rätt produkter utifrån tekniska krav och gällande standarder. Utifrån förfrågningsunderlag från privata aktörer eller via offentliga upphandlingar ansvarar du för att sammanställa och skapa kompletta offerter. Arbetet innebär avancerad problemlösning i det dagliga arbetet och en löpande dialog med kunder, säljorganisation och andra intressenter.
Vem är du
Vi söker dig som har teknisk eftergymnasial utbildning eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Du är kommunikativ och har förmåga att utrycka dig professionellt i både i tal och skrift. Du kan navigera varierande arbetsuppgifter med stort eget ansvar och slutföra projekt i tid. Du är dessutom van vid att arbeta i flera olika system och program och lär dig nya digitala verktyg snabbt.
Du kan t ex vara en nyutexaminerad högskoleingenjör som innan eller under studietiden skaffat ovan erfarenheter och har de förmågor som beskrivs.
Meriterande
Erfarenhet från liknande roll
Erfarenhet från svensk industri eller vatten- och avloppsbranschen
Praktisk erfarenhet av att hantera och administrera offentliga upphandlingar eller liknande arbetssätt inom privata sektorn.
Om Sulzer
Vi erbjuder en bra och trygg arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter.
Hos Sulzer får du en gedigen introduktion med stöd från erfarna kollegor. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka hur din arbetsdag ser ut.
Du kommer sitta i våra trevliga lokaler i Mölndal. Vi har en Office First-policy vilket innebär att vi arbetar från kontoret fem dagar i veckan.Publiceringsdatum2026-06-16Kontaktuppgifter för detta jobb
Varmt välkommen med din ansökan som ska innehålla en kort sammanfattning varför just du passar för tjänsten och vad du kan tillföra rollen.
För mer information om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Irene Bengtsson på mail alternativt på telefon 031 - 61 72 94.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Taljegårdsgatan 11, Mölndal (visa karta
)
431 21 MÖLNDAL Arbetsplats
Sulzer Pumps Kontakt
Contact
Irene Bengtsson irene.bengtsson@jeffersonwells.se 0702271739 Jobbnummer
9966507