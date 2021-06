Offert och orderhanterare till vår kund i Älmhult - Manpower AB - Kontorsjobb i Älmhult

Manpower AB / Kontorsjobb / Älmhult2021-06-30Efterfrågan på företagets produkter ökar kontinuerligt och man behöver nu förstärka säljkontoret i Älmhult med en kreativ och ambitiös medarbetare. Har du en naturlig kreativ känsla och ett administrativt sinne? Då kan det vara dig vi söker!Det här är ett konsultuppdrag som startar omgående och varar i åtminstone sex månader med mycket goda chanser till förlängning. Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos Nobia/Marbodal.Tjänsten innebärI den här rollen kommer du framförallt att jobba självständigt med att ta hand om inkommande förfrågningar från kunder. Du blir en del av ett team på ca 15 personer som har såväl individuella som gemensamma mål. Arbetstiderna är vanligtvis vardagar mellan 07.30 och 16.30.Du får en bra utbildning och introduktion av företaget innan allvaret börjar. Du rapporterar till Teamchefen som även har ansvaret för att ge dig fortlöpande coachning. Allt för att du ska få alla möjligheter att utvecklas i rollen.Du kommer bland annat att:* skapa köksinrednings-ritningar i program (programmet får du lära dig under introduktionen)* upprätta kalkyl och offert utifrån kundunderlaget* göra uppföljning på offerter* hantera beställningar* support till övriga i teamet* orderläggningDen vi sökerFör att lyckas i rollen är det viktigt att du är engagerad, resultatinriktad och ansvarsfull. Du har god känsla för service och är lyhörd inför kundernas önskemål. Vi lägger dock störst vikt vid dina personliga egenskaper.Vi söker dig som:* har goda datorkunskaper* är duktig på att kommunicera* talar och skriver svenska flytandeSök tjänsten omgående! Vi intervjuar löpande och tillsätter uppdraget så snart vi får in rätt kandidat!ErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Sök tjänsten i dag!För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Niclas Fagerlund på telefonnummer 0470-74 55 91 eller e-post niclas.fagerlund@manpower.se Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-06-30Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-07-10Manpower AB5839670