Odlingsarbetare inom hydroponisk odling
Urban Seeds AB / Skogsjobb / Stockholm Visa alla skogsjobb i Stockholm
2026-02-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-02-21Om företaget
Vi är en vertikal inomhusodling som producerar microgreens för hotell, restauranger och caféer. Odlingen sker hydroponiskt i en kontrollerad inomhusmiljö, vilket gör att vi kan leverera färska produkter av hög och jämn kvalitet året runt.
Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet - från odling till leverans. Vi odlar lokalt, arbetar resurseffektivt och levererar våra produkter med elcykel direkt till våra kunder, vilket ger ett mycket lågt klimatavtryck.
Rollen
Arbetet är praktiskt och varierat, och passar dig som gillar ansvar, struktur och hållbar matproduktion.
I rollen som odlingsarbetare deltar du i hela odlingsprocessen, bland annat med:
Sådd av olika grödor
Transport & leverans, leverans sker primärt med elcykel
Dagliga rutiner i odlingen
Samt andra uppgifter som kan uppstå.
Du kommer att arbeta självständigt under större delen av dagen, samtidigt som vi är ett mindre team som ger stöd vid behov.
Vi ställer inte krav på att du tidigare har arbetat med liknande uppgifter, utan lägger stor vikt vid att du har ett intresse av att lära dig arbetet, har en god samarbetsförmåga och tar stort eget ansvar för ditt arbete. Det är meriterande med B-körkort. Övrig information
Jobbet är ett föräldravikariat på ca 6 månader med start i april/maj, med möjlighet till förlängning alternativt behovsanställning (för att t.ex. kombinera med studier). Vi har som mål att tillsätta tjänsten så snart som möjligt och rekrytering sker löpande.
Vi är placerade vid Nortull i Stockholm, arbetet sker på plats under kontorstid med viss flexibel arbetstid.
Läs mer om oss på www.urbanseeds.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: rekytering@urbanseeds.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan som odlingsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Urban Seeds AB
(org.nr 559402-5404)
114 23 STOCKHOLM Jobbnummer
9756115