Ödeshögs kommun söker medarbetare till hemtjänsten
Ödeshögs Kommun / Undersköterskejobb / Ödeshög Visa alla undersköterskejobb i Ödeshög
2026-03-09
, Haninge
, Boxholm
, Hjo
, Tranås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ödeshögs Kommun i Ödeshög
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i. Ödeshög som kommun placerade sig 2025 på plats 19 på Svenskt näringslivs företagsranking.
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation. Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.
Varmt välkommen till oss!
Inom Vård- och omsorg arbetar vi med en värdegrund som innebär gott bemötande med respekt, hänsyn och lyhördhet för den enskildes behov. Vi har ett flexibelt arbetssätt och uppmuntrar den boende till självbestämmande. Vi vill att den enskilde känner sig bekräftad och uppleva delaktighet, meningsfullhet och sammanhang i tillvaron.
I Ödeshögs kommun arbetar vi aktivt med E-hälsa och använder oss av IT-stöd för att förenkla och kvalitetssäkra i våra verksamheter.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Hemtjänsten vänder sig till de medborgare som inte själv kan utföra de nödvändiga vardagssysslorna hemma. Arbetsuppgifterna varierar men inbegriper ofta;
• Personlig omvårdnad
• Städ
• Tvätt
• Inköp
• Trygghetslarm
• Telefonservice
• Ledsagarservice
• Matdistribution
I arbetet i hemtjänsten ingår också hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på delegering av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Det innebär att man kan få överlämna läkemedel, mäta blodsocker, utföra omläggningar samt utföra träningsprogram hos våra brukare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av vård- och omsorg och är du utbildad undersköterska ser vi detta som meriterande.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, har ett gott bemötande, lyhörd, flexibel och tålmodig. Du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt och "ser vad som behöver göras". Du ska ha intresse av att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
B-körkort krävs för tjänsten.
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Ödeshögs kommun tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att du kan bli kallad till intervju innan sista ansökningsdag!
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 260315
Vi vill att du i din ansökan bifogar eventuell kopia på skyddad yrkestitel och andra intyg som styrker dina meriter i CV.
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska ringa till rekryterande chef (se ovan i annonsen) för att fråga om hur din ansökan ska hanteras. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311217". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ödeshögs kommun
(org.nr 212000-0373) Arbetsplats
Hemtjänst Kontakt
Maria Karpholm maria.karpholm@odeshog.se 0144-35099 Jobbnummer
9786084