Ödeshögs kommun söker kultur- och fritidshandläggare
2026-05-06
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i. Ödeshög som kommun placerade sig 2025 på plats 19 på Svenskt näringslivs företagsranking.
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation. Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.
Vi söker en engagerad kultur- och fritidshandläggare till Ödeshögs kommun
Vill du vara med och bidra till ett levande kultur- och fritidsliv som skapar gemenskap, kreativitet och livskvalitet? Nu söker vi en kultur- och fritidshandläggare som vill bidra till att stärka och utveckla vårt utbud för invånare och besökare i Ödeshögs kommun.
Arbetsuppgifter
Som kultur- och fritidshandläggare arbetar du både strategiskt och operativt med att planera, samordna och utveckla verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Du har en viktig roll i att skapa meningsfulla aktiviteter och bidra till framtidstro, engagemang och livskvalitet för kommunens invånare och besökare.
Du samarbetar med föreningar, studieförbund, kommunala verksamheter och andra aktörer för att skapa ett brett och inkluderande utbud. Tjänsten innebär även kvälls- och helgarbete vid behov. Du är placerad på kultur- och fritidskontoret och arbetar nära kultur- och fritidschefen.
Arbetsuppgifter;
• Handlägga bidrag och stöd till föreningar
• Administrera uthyrning av Idrottshallarna
• Planera och samordna kultur- och fritidsaktiviteter (t.ex. nationaldagsfirande)
• Ansvara för kommunikation inom hela verksamhetsområdet, ex redigering av webb, planera sociala medier, skriva nyhetsbrev.
• Samordna underhåll och utveckling av vandringsleder och badplatser
• Driva och delta i utvecklingsprojekt
• Turistinformation vid en av kommunens infopoint
• Administrativa uppgifter och uppföljningKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har relevant högskoleutbildning inom kultur, fritid, samhällsvetenskap eller liknande, alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig
• Har förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation
• Har god datorkunskap.
• Har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet eller föreningsliv (meriterande)
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Som person är du:
• Strukturerad och självgående
• Samarbetsorienterad och kontaktskapande
• Flexibel och lösningsfokuserad
• En god administratör som får saker att hända
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder;
• Ett varierande och utvecklande arbete
• Möjlighet att påverka och utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamhet
• Ett engagerat arbetslag
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Ödeshögs kommun tillämpar individuell lönesättning. Provanställning kan komma att tillämpas under inledande 6 månader.
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska ringa till rekryterande chef (se ovan i annonsen) för att fråga om hur din ansökan ska hanteras.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75%, med möjlighet att kombinera med andra arbetsuppgifter inom kultur och fritid för att nå 100%. Ex bibliotekarie, fritidsledare på fritidsgård, eller kulturskolelärare.
Tillträde enligt överenskommelse men senast 1 september.
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast 260517. Till din ansökan vill vi att du bifogar kopior på utbildningar/examensbevis som styrker dina meriter i CV.
Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade av externa rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C324044".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ödeshögs kommun
Ödeshög
599 80 ÖDESHÖG Kontakt
Enhetschef kultur och fritid
Jenny Carlsson Jenny.Carlsson@odeshog.se
