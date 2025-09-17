Ödeshögs kommun söker bygglovshandläggare
2025-09-17
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Hålavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5300 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation.
Vi söker nu en serviceinriktad bygglovshandläggare med god samarbetsförmåga som vill vara med och göra skillnad! En viktig roll i utvecklingen av Ödeshögs kommun med bidrag till rättssäker handläggning och kloka beslut.
Publiceringsdatum2025-09-17
Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete. Som bygglovshandläggare/byggnadsinspektör kommer du att granska och handlägga bygglov, samt ansvara för ärenden både utifrån tekniska krav och utifrån god gestaltning. Du kommer också att hålla tekniska samråd, besöka arbetsplatser och arbeta med tillsynsärenden. I arbetet ingår att föredra ärenden i samhällsbyggnadsnämnden samt att delta i plan- och byggenhetens verksamhetsutveckling och finnas med som framförallt projektdeltagare i de samhällsbyggnadsprojekt som är aktuella.
Du kommer att ha en viktig roll gentemot allmänhet, exploatörer och verksamhetsutövare genom att informera och ge råd i bygglovsfrågor.
På plan- och byggenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetar vi med hela bredden av planering och byggnation från översiktlig planering av hela kommunen ner till detaljer i bygglovsfrågor. Vi arbetar i nära samverkan med övriga verksamheter inom förvaltningen samt kommunen i stort, bland annat enheten Va, gata, renhållning respektive miljökontoret.Kvalifikationer
Du förväntas på ett serviceinriktat, rättssäkert och skyndsamt sätt behandla bygglov och andra ärenden inom PBL.
Vi söker dig som är utbildad bygglovshandläggare, byggnadsingenjör, arkitekt, byggnadsantikvarie eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du har
• god kunskap om PBL, PBF samt BBR.
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• kunskap om och intresse för gestaltningsfrågor.
• god samarbetsförmåga och förmåga att samverka.
• en personlig mognad och god social förmåga.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av självständigt arbete med bygglovshandläggning samt har arbetat i en politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av byggande, projektering, projektledning och/eller projektdeltagande är också meriterande.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tjänsten är heltid, tillsvidareanställning.
Tillträde: 260101 eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du samhällsbyggnadschef Otto Jesmin på tel nr 0144-35111
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 251008. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av rekryteringsföretag/rekryteringskonsulter.
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska ringa till rekryterande chef (se ovan i annonsen) för att fråga om hur din ansökan ska hanteras.
Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans. Ersättning
