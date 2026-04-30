Ödeshögs kommun söker biträdande rektor till förskola
Ödeshögs Kommun / Pedagogchefsjobb / Ödeshög Visa alla pedagogchefsjobb i Ödeshög
2026-04-30
, Haninge
, Boxholm
, Hjo
, Tranås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ödeshögs Kommun i Ödeshög
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fem olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror, vår sjukfrånvaro ligger under rikssnittet och är bland de tre lägsta i länet, och Ödeshögs kommun rankades på plats 55 av 290 av Sveriges näringsliv 2020. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i.
Om din arbetsplats, biträdande rektor
Nu söker vi en biträdande rektor till Ödeshögs förskolor. I kommunen finns 4 kommunala förskolor, två i centrala Ödeshög, en i Hästholmen samt en i Rök. Som biträdande rektor genomför du övergripande arbete inom förvaltningens ledningsgrupp. Du är även en viktig ledningsrepresentant inom förskolornas ledningsgrupp.
I ödeshög finns det tre ordinarie rektorer och med dig två biträdande rektorer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att arbeta nära och finnas som ett stöd till ordinarie rektor, vilket innebär både skolledande och administrativa uppgifter.
Skolledning
Tillsammans med rektor har du en viktig roll i att omsätta beslut i praktiken. Driver arbetet framåt, följer upp och säkerställer att utvecklingsarbete genomförs och får effekt i verksamheten.
Du har ett delegerat ansvar att arbeta tillsammans med rektor kring personalansvar, barnhälsoarbete, pedagogisk utveckling, utveckling utav förskolor med mera. Detta ansvar utformas i dialog med rektor baserat på erfarenhet och kompetens.
Det är mycket viktigt att ha förståelse för skollag och styrdokument och vara en god kommunikatör som kan bemöta barn, personal och vårdnadshavare på ett omsorgsfullt och professionellt sätt. Du agerar också ställföreträdande rektor när rektor inte är på plats och förstår vad det innebär att styra i chefens anda. Du representerar rektor och rektors ledning utav förskolorna och tar ansvar för att kunna göra detta på ett bra sätt.
Administration
Som biträdande rektor för förskolorna arbetar du till stor del med fakturahantering, diarieföring, hantering utav IST samt eventuell rapportering till myndigheter.
Du ansvarar även kring barnköer, placeringar, barngruppsplaceringar och avgifter samt ger service till vårdnadshavare, personal och allmänhet.Kvalifikationer
Högskole- eller universitetsutbildning med examen inom pedagogik eller annan relevant examen.
Erfarenhet och skicklighet i administrativt arbete, ekonomiarbete, utvecklingsarbete samt systematiskt kvalitetsarbete.
Tidigare erfarenhet utav arbete inom förskolans värld och ledarerfarenhet är meriterande.
Vidare söker vi dig som är en trygg och tydlig ledare med stark förmåga att bygga tillit i vardagen. Du är närvarande och lyhörd, samtidigt som du vågar sätta gränser, stå kvar i fattade beslut och hantera svårare samtal på ett professionellt sätt.
Du har en god förmåga att driva utvecklingsarbete i praktiken. Omsätter ideer och beslut i handling, följer upp och håller i arbetet över tid tillsammans med rektor.
Som person är du driven, självgående och strukturerad med god analytisk förmåga. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter är noggrann och lösningsfokuserad i ditt förhållningssätt.
Du har en mycket god datavana samt administrationsvana samt uttrycker dig väl i tal och skrift. Du förväntas även bidra aktivt till att utveckla verksamheten mot uppsatta mål tillsammans med rektor och övriga kollegor. Grundläggande kunskaper i ekonomi, så som tolka och arbeta med ekonomiska rapporter är meriterande.
B-körkort samt tillgång till bil är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Ödeshögs kommun tillämpar individuell lönesättning. Provanställning kan komma att tillämpas under inledande 6 månader.
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska ringa till rekryterande chef (se ovan i annonsen) för att fråga om hur din ansökan ska hanteras.
Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade av externa rekryteringsföretag.
Innan anställning kommer du att behöva uppvisa belastningsregister, det är belastningsregister mot skola- och förskola som du behöver visa upp.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322952".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ödeshögs kommun
(org.nr 212000-0373)
Ödeshög (visa karta
)
599 22 ÖDESHÖG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Rektorsområde 1
Förskolerektor
Helena Häretun helena.haretun@odeshog.se 0144-350 82
9885799