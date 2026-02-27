Odensala Hälsocentral välkomnar en distriktsläkare!
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården inom Region Jämtland Härjedalen är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade. Inom område primärvård finns ett gott forskningsklimat och har status som universitetssjukvårdsenhet. Vår FoU enhet kan bistå med stöd och vetenskaplig handledning tillsammans med främst Umeå universitet.
På Odensala hälsocentral har vi minskat antalet patienter per läkare. Vi fortsätter att utveckla vårt arbetssätt mot Nära Vård och ser minskade patientlistor som ett led i det arbetet. Vår norm för ett läkarområde med heltidsarbetande distriktsläkare är 1250 patienter med avdrag för ev sidouppdrag och deltidsarbete. Inriktningen mot Nära Vård och specifikt Utvidgad primärvård innebär att nya arbetssätt utvecklas och vi har delat in Hälsocentralen i fyra vårdlag där vi jobbar aktivt med ökat fokus för våra mest behövande patienter. Kom och var en del i detta arbete hos oss!
Vår Hälsocentral är en trivsam arbetsplats strax söder om stan som har en personalgrupp med cirka 65 medarbetare. Antalet listade patienter är cirka 12000. Vi tar tillvara varandras kompetens och skapar bra förutsättningar för patienten. Här arbetar distriktsläkare, distriktssköterskor, fysioterapeut/sjukgymnaster, arbetsterapeut, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har också BVC/ MVC bemannat med barnsjuksköterskor samt barnmorskor. Hälsocentralen har också psykosocial mottagning med flera psykologer. Dessutom har vi en rehabkoordinator som jobbar i teamet kring sjukskrivningsprocessen. Hälsocentralen har två engagerade enhetschefer med delat ledarskap.

Arbetsuppgifter
Arbetet hos oss som specialist i allmänmedicin innebär sedvanligt mottagningsarbete, hembesök, och vid behov digitala besök. Det finns också möjlighet till sidouppdrag och handledning av utbildningsläkare. Som tidigare nämnts så är vår norm för läkarområdets storlek 1250 patienter vid heltid och detta reduceras vid deltidsarbete och sidouppdrag. Du har möjlighet att anpassa din tidbok enligt egna önskemål när det gäller bland annat administrativ tid och var dina planerade patienter ska bokas in. Huvudsakliga arbetet sker på plats på hälsocentralen men distansarbete är möjligt i begränsad omfattning.
Vi har läkarmöte en timme per vecka (med intern fortbildning och kollegial diskussion) och en timme avsatt tid för verksamhetsutveckling eller träffar med andra yrkeskategorier samt regelbunden fortbildning i form av fortbildningsdagar fem dagar per år. Dessa dagar medverkar till att skapa en stark allmänmedicinsk gemenskap i regionen. Utöver det erbjuds man plats i FQ-grupp för fortbildning och reflektion i grupp fem dagar per år. Enstaka beredskapspass ingår i arbetet. Område Primärvård har status som universitetssjukvårdsenhet och undervisning, handledning och utbildning av läkarstudenter vid Umeå universitet ingår som en del av tjänsten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin. Egen forskning och forskarhandledning är meriterande men inte ett formellt krav för tjänsten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Primärvården är som nämnt tidigare i annonsen en universitetssjukvårdsenhet inom regionens hälso-och sjukvårdsförvaltning och där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande måste sakkunniggranskas av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta måste ansökan innehålla nedan medföljande dokument:
* Ett strukturerat CV
* Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
* Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
* Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen
* Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
* Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen.
* Dokumenterad handledarutbildning
* Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
* Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ersättning

Enligt avtal.
