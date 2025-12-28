Odenplan söker Ramen kock

2025-12-28


Vi är ett företag som driver Kumo Ramen som serverar klassisk japansk ramen med belägen i Odenplan. Vi söker nu en Ramen kock, du kommer att vara en del av ett relativt litet ream så det är viktigt att du är en ansvarsfull lagspelare som har lätt för att samarbeta med andra.
Tidigare erfaranhet och en utbildning av ramenlagning är meriterande men ingen krav. Dock är det viktigt att du har kunskap och erfarenhet av kökshygien och hantering av olika livsmedel och råvaror.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
enbart via mail
E-post: sgsushithai@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Sg i Rotebro (org.nr 556911-7962)
Odengatan 87 (visa karta)
113 22  STOCKHOLM

Arbetsplats
Kumo Ramen

Jobbnummer
9664159

