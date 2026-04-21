Octapharma söker sommarjobbare för läkemedelstillverkning!
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Vi söker nu efter maskinoperatörer till Octapharma för läkemedelsproduktion under sommaren. Uppdraget som maskinoperatör kommer att pågå från 1 maj till och med slutet av augusti. Du kommer att vara anställd av Uniflex men arbeta hos Octapharma i Hornsberg.
Octapharma hanterar blodplasma i sin produktion och tillverkning och på detta uppdrag är du del av det första steget i produktionen. Det innebär att denna roll är fysiskt krävande då plasman är fryst och tung när den levereras till Octapharma. Du kommer sedan med hjälp av maskiner att hantera plasman för att tillverka läkemedel.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vem är du?
Denna tjänst passar dig som:
• Tycker att det är spännande att arbeta med tillverkning och maskinövervakning
• Vill arbeta i 5-skift med varierande arbetstider
• Har ett tekniskt intresse
• Du gillar att arbeta fysiskt.
• Är tillgänglig för att arbeta under hela sommarperioden vilket är från 1 maj - 31 augusti. Vissa starter kommer att vara i mitten av maj och början av juni. Specificera gärna i din ansökan vad som passar för dig.
För dig som gör ett bra arbete kan det finnas möjlighet till fortsatt anställning i höst.
Vi välkomnar även dig som kanske inte har erfarenhet av produktion sedan tidigare, men som kanske studerar till att bli ingenjör eller om du helt enkelt är nyfiken på att utforska hur det är att arbeta i en produktionsmiljö. Har du ett intresse för teknik, problemlösning eller vill utveckla praktisk förståelse för hur industriella processer fungerar? Tveka då inte att skicka in din ansökan!
Urvalet görs löpande så välkommen med din ansökan!
För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 07 STOCKHOLM Kontakt
Inez Åkerbäck info@uniflex.se Jobbnummer
9866029