Obsolescence Coordinator Till Bolag Inom Försvarsindustrin

Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där långsiktighet, kvalitet och struktur är avgörande? Vi söker nu en Obsolescence Coordinator som vill ta en central roll i arbetet med att säkerställa tillgänglighet och livscykelhantering av komponenter och produkter över tid.
I rollen som Obsolescence Coordinator ansvarar du för att driva och samordna arbetet kring utfasade och riskutsatta komponenter. Du arbetar nära inköp, teknik, logistik och andra intressenter för att identifiera risker, föreslå åtgärder och säkerställa hållbara lösningar i produktens hela livscykel.
Vidare ansvarar du för att förbereda och på sikt leda beslutsforum samt koordinera åtgärder såsom sista inköp, kvalificering av alternativa komponenter eller omkonstruktion. Du stöttar klassificering av artiklar och följer upp status på kritiska komponenter, samtidigt som du genomför så kallade "where-used"-analyser och samlar in relevant information kopplat till artiklar och komponenter.
Du registrerar och koordinerar även obsolescensärenden samt tar fram och presenterar sammanställningar och övergripande statusrapporter. Du bidrar även till kontinuerliga förbättringar inom Obsolescence Management och stödjer förändringsledning genom utbildning och kunskapsspridning till berörda intressenter och kollegor.
Rollen är placerad i Lund.
Vi söker dig som:
Har något års relevant erfarenhet inom Obsolescence Management, inköp, teknik eller Integrated Logistics Support, gärna från branscher med hög tillförlitlighet och produkter med lång livslängd.
Mycket god kommunikativ förmåga samt starka koordinations- och administrationsfärdigheter.
Har erfarenhet av arbete i PLM- och/eller ERP-system samt förståelse för konfigurations- och ändringshanteringsprocesser.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du trivs i en samordnande roll med många kontaktytor och har förmågan att skapa tydlighet i komplexa frågeställningar. Du arbetar proaktivt och driver frågor framåt på ett självständigt sätt.
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Kristofer Hedlund på Kristofer.Hedlund@nexergroup.com
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi ser fram emot att höra från dig!
