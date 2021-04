Obos Bostadsutveckling Söker Projektledare - Adecco HR AB - Försäljningsjobb i Malmö

Vi är en av Nordens största bostadsutvecklare. I Sverige verkar vi genom våra varumärken OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och Kärnhem. Vårt åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader ingår i våra projekt. OBOS Sverige AB är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare, med ca 850 medarbetare och över 150 000 sålda bostäder sedan starten 1927. OBOS Sverige ingår i norska OBOS, en medlemsägd organisation med säte i Oslo. Under 2019 levererade OBOS 3 500 bostäder i Norden.Vill du vara med på vår fortsatta tillväxtresa där vi tillsammans ska fördubbla vår leverans under de närmaste fem åren? Nu har du chansen att söka rollen som vår nya Projektledare inom PU i Region Malmö!Projektledare på OBOSSom Projektledare inom Projektutveckling kommer du få ansvara för entreprenaders upphandlingar, förhandlingar och avtal. Du balanserar skickligt våra kunders önskemål och koncernens produktionsvillkor samt säkerhetsföreskrifter - alltid utifrån satta kostnads-, tids- och kvalitetsmål.Du ansvarar för att...projktleda nybyggnationer runt om i Skåneoptimerar ekonomin i projekten och kommunicera nyckeltal för dessa med huvudkontoretkoordinera och hålla kontakt med så väl underentreprenör som fabrik, huvudkontoret och kundersamarbeta med projektutvecklare i dina projektKommunicera nyckeltal med huvudkontoren i varje projektkontrollera att slut- och garantibesiktningar genomförsDet här är en roll för dig som trivs att varva tiden på kontoret med att vara ute på fältet och följa utvecklingen på de olika byggarbetsplatserna.Du kommer jobba nära kollegor som också har rollen som projektledare och tillsammans utbyter ni såväl erfarenheter som kunskap samtidigt som du jobbar självständigt med flera projekt parallellt.Vi söker dig som...har goda erfarenheter av att jobba i projektform och ansvara för projekt från start till mål med eget budgetansvarhar erfarenhet av att leda byggprojekt och dess process genom hela kedjanhar erfarenhet av att sköta den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen av totalentreprenaderhar förståelse för plan- och bygglagstiftning samt lagar och regler inom upphandlingDet är meriterande om du har erfarenhet av projektutveckling och av att leda större byggprojekt.För att trivas hos oss behöver du ha förmågan att få andra med dig. Du är förtroendeingivande, affärsmässig och strukturerad. Vi tror att du uppskattar en fin teamkänsla men motiveras av att styra dina egna arbetsuppgifter och ha ett stort eget ansvar. Du är kommunikativ och får saker att hända genom att fokusera på service och resultat.Allmänna datorkunskaper är inga problem för dig och du kan snabbt sätta dig in i nya affärssystem.B-körkort är krav för tjänsten.OBOS erbjuder...Stora utvecklingsmöjligheter i en av Nordens snabbast växande bostadsutvecklarna med uttalade mål att växa i Sverige!Våra medarbetare ska må bra, både i och utanför arbetet! Därför uppmuntrar OBOS till både friskvård och sociala aktiviteter - allt för att skapa en positiv teamkänsla bland alla anställda.En trygg och mycket stabil koncern som har varit med och format Sverige i över 90 år.Kompetenta och ansvarsfulla kollegor som delar med sig av sin kunskap samtidigt som de är villiga att lära nytt och utvecklas.Frihet under ansvar.Mycket optimistisk tillväxt för hela koncernen där du kommer att ingå i ett framgångsrikt team som jobbar på en marknad med mycket goda och spännande framtidsutsikter.Är du intresserad?I denna rekrytering samarbetar vi med Badenoch & Clark. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Senior Consultant Catinka Andersson på catinka.andersson@badenochandclark.se eller på073 684 73 15. Du söker tjänsten på www.badenochandclark.se