Objektledare Verksamhet till Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppsala kommun, Enhet kvalite och utveckling / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2026-07-17
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På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Vi står mitt i en spännande utvecklingsresa där digitalisering hjälper oss att skapa ett smartare, mer hållbart och sammanhållet samhälle. Och vi tror att de bästa lösningarna växer fram när människor arbetar tillsammans mot ett gemensamt syfte. Därför söker vi nu en objektledare som vill vara med och utveckla framtidens samhällsbyggnad genom samverkan, tillit och smarta digitala lösningar. Hos oss får du möjlighet att skapa verklig nytta för invånare, näringsliv och verksamheter – och bidra till ett mer hållbart och attraktivt Uppsala. Varmt välkommen med en ansökan!
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som objektledare verksamhet får du en nyckelroll i vår fortsatta utvecklingsresa. Du verkar i skärningspunkten mellan verksamhet, digitalisering och människor. Genom samverkan, dialog och ett tydligt fokus på verksamhetsnytta bidrar du till att omsätta idéer och behov till lösningar som gör verklig skillnad.
Du ansvarar för att leda och utveckla förvaltningsobjektet Gata, park och natur enligt kommunens förvaltningsstyrningsmodell pm3. Objektet omfattar digitala stöd som bidrar till att utveckla och effektivisera allt från drift och underhåll av gator, parker och naturområden till tillståndshantering, parkering, trafikplanering och persontransporter. Du kommer även att samverka med och bidra till utvecklingen inom våra objekt för bygglovs- och planverksamhet.
I rollen arbetar du nära chefer, verksamhetsspecialister, systemförvaltare, IT-partners och leverantörer. Tillsammans identifierar ni behov, prioriterar utvecklingsinsatser och skapar förutsättningar för att digitalisering ska ge största möjliga värde för verksamheten, våra invånare och näringslivet.Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Leda och samordna verksamhetsobjekt enligt kommunens förvaltningsmodell.
Identifiera, analysera och prioritera verksamhetsbehov.
Ansvara för objektplanering, budget och uppföljning.
Driva och koordinera utvecklingsinitiativ tillsammans med verksamhet och IT.
Säkerställa att system och digitala lösningar skapar verksamhetsnytta.
Följa upp mål, leveranser, risker och kvalitetsarbete inom objektet.
Din chef och arbetsgrupp
Jag som blir din chef heter Ida Pihl Skog. Jag tror på ett ledarskap som bygger på tillit, nyfikenhet och gemensamt lärande. Jag pekar gärna ut riktningen, men vägen framåt utvecklar vi tillsammans. Hos oss får du stort ansvar, möjlighet att påverka och kollegor som gärna tänker nytt tillsammans för att skapa värde för invånare, näringsliv och verksamhet. Vi tror att de bästa lösningarna växer fram när människor får förtroende, utvecklas tillsammans och har roligt på vägen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har relevant högskoleutbildning inom exempelvis systemvetenskap, informatik, samhällsbyggnad, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Har erfarenhet av att leda eller samordna verksamhetsutveckling, systemförvaltning eller digitaliseringsarbete.
Har god förståelse för samspelet mellan verksamhet, processer och IT.
Är van att leda möten och samordna flera intressenter samtidigt.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av pm3 eller annan förvaltningsmodell.
Erfarenhet från offentlig sektor eller samhällsbyggnadsområdet.
Kunskap om projektledning och förändringsledning.
Erfarenhet av GIS-, ärendehanterings- eller verksamhetssystem inom samhällsbyggnadsområdet.
Du är nyfiken, utvecklingsorienterad och ser möjligheter där andra ser begränsningar. Du har mod att tänka nytt, samtidigt som du förstår värdet av struktur och långsiktighet.
Vi tror att du är en person som bygger förtroende genom att vara lyhörd, prestigelös och inkluderande. Du leder inte genom att ha alla svaren själv, utan genom att skapa engagemang, riktning och förutsättningar för människor att lyckas tillsammans. Du inspireras av att utveckla både verksamhet och människor – och du ser sambandet mellan ett starkt samarbete och goda resultat.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Ida Pihl Skog, enhetschef, 018-727 62 99.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Vision, Linda Lumsby, 018-727 58 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GSN-2026-01295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Enhet kvalite och utveckling Kontakt
Enhetschef
Ida Pihl Skog +46187276299 Jobbnummer
10005242