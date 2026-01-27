Objektledare till Trygghet och säkerhet, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Enhet Skydd och beredskap / Datajobb / Huddinge Visa alla datajobb i Huddinge
2026-01-27
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Enhet Skydd och beredskap i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
Huddinge Kommun utvecklas för att möta morgondagens utmaningar kopplat till digitalisering. Våra ambitioner är höga och nu söker vi dig som vill vara med på vår resa med att skapa värde för en av Sveriges största kommuner!
Huddinge kommun är inne på en spännande förändringsresa gällande arbete med utveckling och digitalisering. Transformationen bedrivs kulturellt, organisatoriskt, tekniskt och strukturellt. Huddinge kommun arbetar med styr- och samverkansmodellen PM3 med syfte att genom gemensamma arbetssätt skapa bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.
Trygghets- och säkerhetssektionen har ett uppdrag att leda och stödja arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor genom att jobba strategiskt och styrande på ett kommunövergripande plan. Vårt ansvarsområde är brett och syftar till att stärka demokrati och rättssäkerhet. Denna roll, som verksamhetsnära objektledare i objekt säkerhet och lokaler ger dig möjligheten att arbeta med digitalisering över flera verksamhetsområden som bidrar till att förändra samhället och framtiden samt bidra till en trygg, säker och robust kommun.
Om arbetetTjänsten som verksamhetsnära objektledare för objekt säkerhet och lokaler är placerad på trygghet- och säkerhetssektionen, enhet skydd och beredskap vid kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för styrning av och centralt stöd till hela kommunorganisationen. Trygghet- och säkerhetssektionen innefattar verksamhetsområdena trygghet, brottsförebyggande, fysisk säkerhet, BID, civil beredskap, dataskydd, informationssäkerhet och objekt.
I din roll som verksamhetsnära objektledare befinner du dig i en komplex verksamhet med många intressenter, beställare och kravställare. Objektledaren leder objektets arbete och är den drivande länken mellan verksamhetens processer och IT. Objekt säkerhet och lokaler arbetar med flera olika av organisationens verksamheter inom ramen för objektets verksamhetsområde.
I det dagliga arbetet samverkar du med övriga resurser inom objekt säkerhet och lokaler samt utvecklar och förvaltar relationer med funktioner och nyckelpersoner inom linjeorganisationen. Tillsammans med objektledare IT så utgör ni tillsammans en objektledning som leder objektarbetet samt rapporterar till en styrgrupp. I ansvaret ingår bland annat framtagning av underlag för planering och beslut, behovsunderlag, avtal samt samverkan med nya och befintliga IT-leverantörer.
Din profilVi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande samt erfarenhet av att arbeta med strategi- och verksamhetsutveckling genom digitalisering. Du har goda ledaregenskaper och har genomfört projekt inom digitalisering med lyckade resultat. Du har erfarenhet av att omhänderta IT-tjänsters hela livscykel för att erhålla effektiva och verksamhetsstödjande system. Tidigare erfarenhet som objektledare i PM3-modellen är en meriterande, liksom erfarenhet av projekt- och förändringsledning.
Som person är du flexibel, strukturerad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du arbetar proaktivt och systematiskt. Du trivs med att ha varierande arbetsuppgifter och du driver dina åtaganden i mål. Ditt förhållningssätt är möjlighetsorienterat och du har en vilja att bidra till förändring och utveckling. Du är en god kommunikatör med förmåga att skapa engagemang och förståelse hos såväl verksamhetsföreträdare som kollegor inom andra delar av organisationen.
Meriterande om du även har tidigare erfarenheter av:
• Arbetat med modeller/ramverk för objektstyrning såsom PM3
• Erfarenhet av att utarbeta, verkställa och följa upp objektplaner
• Erfarenhet från offentlig förvaltning och arbete i en politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av projektledning och upphandling
• Erfarenhet av robotisering (RPA) och automatisering av IT-tjänster
• Erfarenhet inom trygghet- och säkerhetsområdet
• Erfarenhet av systemförvaltning
Varför Huddinge?För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
UpplysningarVid frågor om tjänsten, vänligen kontakta
• Joakim Sjöqvist, Enhetschef: joakim.sjoqvist@huddinge.se
(mailto:joakim.sjoqvist@huddinge.se
)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Enhet Skydd och beredskap Jobbnummer
9706093