Objektledare/systemförvaltare
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2026-06-29
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er).
Serviceförvaltningen är Falu kommuns leverantör av interna servicetjänster. Vi består idag av ca 380 anställda. Serviceförvaltningen äger, bygger och förvaltar fastigheter. Verksamheten tillhandahåller tjänster inom fastighetsdrift, lokalvård, kostförsörjning, vaktmästeritjänster, fordon och posthantering.
Vill du bidra till att skapa en enklare vardag för våra medarbetare och invånare?
Vi söker nu en Objektledare som vill ta ett helhetsansvar för Serviceförvaltningens system och vara med och utveckla hur vi arbetar med digitala stöd i vår verksamhet. I rollen kombinerar du objektledarskap med ett särskilt ansvar för verksamhetssystemet Faciliate. Du ansvarar för att systemet förvaltas, utvecklas och används på ett effektivt sätt i verksamheten.
Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete. Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor. Flexibla arbetssätt. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du kan utvecklas och trivas över tid.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Falu kommun använder samverkansmodellen pm3 för att styra och utveckla verksamheten med stöd av IT. Modellen främjar nära samarbete mellan verksamhet och IT för att förvalta och utveckla IT-stöd och digitala tjänster som är användarvänliga, tillgängliga och säkra. Som objektledare ansvarar du för att styra och följa upp aktiviteter inom samverkansmodellen samt förvalta och utveckla objektplanen.
I rollen som systemförvaltare för Faciliate ansvarar du för utveckling och att säkerställa ett effektivt nyttjande av systemet. Du fungerar som ett stöd till användare och modulansvariga samt är länken mellan verksamheten, IT och systemleverantör. Du deltar i digitaliseringsinitiativ och leder vid behov utvecklingsinsatser. I rollen ingår även att ta fram stödmaterial och genomföra utbildningsinsatser samt säkerställa att systemet används korrekt och följer aktuella regelverk. Du har också ansvar för avtal och budget kopplat till systemlösningen.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Vi söker dig som har relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Har erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT.
Har god förmåga att planera, strukturera och samordna arbete.
Förstår hur IT-stöd kan bidra till verksamhetsutveckling.
Tidigare erfarenhet av systemförvaltning och systemutveckling.
Förmåga att förstå och effektivisera verksamhetsprocesser med hjälp av IT-system.
Goda generella IT-kunskaper.Dina personliga egenskaper
För att passa in i rollen bör du vara en lösningsorienterad person som är driven och tålmodig i ditt utvecklingsarbete, ha bred IT-teknisk kunskap och med ett intresse för digitalisering. Dessutom har du en god pedagogisk förmåga och kan utbilda och stödja användare på ett effektivt sätt. Du har en god förmåga att sätta dig in i andras problem och på så vis skapa förståelse för verksamhetens behov.
Meriterande kvalifikationer
Systemförvaltningserfarenhet av Faciliate.
Har erfarenhet av pm3 eller liknande arbetssätt.
Tidigare erfarenhet av fastighetsinformationshantering och kvalitetssäkring.
Har arbetat inom offentlig sektor.
Kunskap om informationssäkerhet, GDPR och andra relevanta regelverk.
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332442". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Arbetsplats
Falu Kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Vision
Sara Reuithe-Löfgren sara.reuithe.lofgren@falun.se Jobbnummer
9982448