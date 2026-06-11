Objektledare IT/Projektledare
Region Kronoberg, Regionstab / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2026-06-11
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Informationstekniks uppdrag är att, för regionen och dess verksamheter, skapa förutsättningar för att informationsteknologi ska stödja behov, främja utveckling och bygga digital förmåga. Detta på strategisk, taktisk och operativ nivå.
Att regionens IT-landskap är ändamålsenligt, kostnadseffektivt, säkert och robust är också en viktig del av vårt uppdrag.
Vi arbetar strukturerat med en framåtriktad anda som fokuserar på det som skapar värde. I varje situation strävar vi efter att vara den självklara partnern till Region Kronobergs verksamheter.
Inom Informationsteknik är vi idag cirka 140 medarbetare med olika yrkesbakgrund fördelade på 9 avdelningar. Vi sitter i gemensamma lokaler på Sigfridsområdet i Växjö. Det är en härlig gemenskap på vår arbetsplats och vi är måna om att skapa bästa möjliga trivsel.
Som objektledare-IT/projektledare tillhör du avdelningen IT säkerhet och infrastruktur. På avdelningen är vi 15 medarbetare med roller som infrastrukturspecialister och objektledare. Avdelningens gemensamma uppdrag är att utveckla en ändamålsmässig, robust och säker IT infrastruktur till hela organisationen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Inom Region Kronoberg är den digitala utvecklingen i fokus och som objektledare-IT har du en nyckelroll i digitaliseringsarbetet, då du leder det tekniknära arbetet inom ett eller flera förvaltningsobjekt.
Du arbetar systematiskt och långsiktigt med att säkerställa verksamhetens behov av lämpligt tekniskt stöd och du kommer att vara involverad i hela livscykeln, från behovsinventering till avveckling. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp genomförandet av objektplanernas mål tillsammans med objektens olika specialister.
Då lösningar och tjänster ofta spänner över flera objekt, är samarbete mellan olika förvaltningsobjekt mycket vanligt och en nyckelfaktor för ett lyckat resultat.
Region Kronoberg står inför många spännande utmaningar inom IT-området. Du kommer att få möjligheter att leda såväl transformerande uppdrag som nödvändigt förvaltningsarbete samt uppdrag med en stor spännvidd i allt från djup teknik till användarstöd. I rollen blir ditt första uppdrag att leda utvecklingen av tjänster och tekniska plattformar i den digitala arbetsplatsen för Regionen Kronobergs medarbetare.Kvalifikationer
Du har en stark samarbetsförmåga och är van vid att arbeta i team. Genom att vara tydlig och kommunikativ är du bra på att leda och coacha andra, samtidigt som du bidrar till en positiv och lösningsfokuserad dialog.
Du har erfarenhet av att arbeta som projektledare och/eller förvaltningsledare inom IT samt har relevant universitets- eller högskoleutbildning.
Du känner till ITIL, PM3 samt har erfarenhet av någon typ av utvecklingsarbete i en ledande position.
För att lyckas i rollen ser vi att du är nyfiken, driven, initiativtagande och noggrann. Du är flexibel och lyhörd samtidigt som du förstår vikten av struktur. Du behöver trivas med att arbeta i en föränderlig och komplex organisation.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi gör löpande urval och intervjuer under ansökningsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 383/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065), http://bit.ly/4i8uStS
Region Kronoberg (visa karta
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351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Regionstab Kontakt
Avdelningschef
Andreas Edvardsson 0470-58 30 67 Jobbnummer
9958689