Objektledare/förvaltningsledare IT
Region Kalmar län / Datajobb / Kalmar Visa alla datajobb i Kalmar
2026-07-07
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där IT, samverkan och samhällsnytta möts?
Nu söker vi en objektledare IT som vill vara med och leda och utveckla det digitala stödet till våra verksamheter.
Som objektledare IT har du en central roll i gränslandet mellan verksamhet och IT. Du arbetar enligt Region Kalmar läns samverkansmodell (pm3) och samverkar nära verksamhetens företrädare för att omsätta behov till struktur, prioriteringar och genomförande. Rollen är både strategisk och operativ och ger dig möjlighet att påverka hur IT-stödet utvecklas över tid.
I uppdraget ingår att driva och följa upp objektplanens IT-relaterade mål, leda och samordna aktiviteter inom objektet samt säkerställa stabil drift, tillgänglighet och vidareutveckling. Du ansvarar för uppföljning av leveranser, ekonomi och avtal och du deltar i releaser, uppdrag och mindre projekt. Samverkan med verksamhet, kollegor inom IT-förvaltningen och externa leverantörer är en naturlig del av vardagen.
Din placering är i Kalmar, Oskarshamn eller Västervik. Hos oss får du en viktig roll i regionens digitala utveckling och möjlighet att arbeta nära verksamheten i frågor som gör verklig skillnad.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av en samordnande roll, till exempel inom objektledning, förvaltningsledning eller projektledning. Du har god teknisk förståelse och ser hur IT kan skapa nytta i verksamheten.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du trivs med att samarbeta, är kommunikativ och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du är trygg i att prioritera, fatta beslut och driva arbete framåt tillsammans med andra.
Erfarenhet av pm3 eller liknande modeller, informationssäkerhet, dataskydd, upphandling eller offentlig verksamhet är meriterande, men inte ett krav.
Din framtida arbetsplats
Jobba med IT som gör samhällsnytta! IT-förvaltningen finns till för att underlätta för de olika verksamhetsområdena så att de kan sätta patient och invånare i fokus. Det ställer extremt höga krav på den IT vi levererar. Vårt uppdrag är att ansvara för en tillgänglig och säker IT-miljö samt att i nära samverkan med Region Kalmar läns alla verksamheter driva och stödja arbetet med digitaliseringens möjligheter. I IT-förvaltningen finns cirka 180 medarbetare på orterna Kalmar, Oskarshamn och Västervik.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Malmbrogatan (visa karta
)
392 34 KALMAR Arbetsplats
IT- förvaltningen Kontakt
Joen Sjölander 010-3587341 Jobbnummer
9995715