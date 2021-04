Objektledare - Försvarsmakten - Byggjobb i Ronneby

Försvarsmakten / Byggjobb / Ronneby2021-04-13Marinbasen söker en objektledare till Lokalplaneringsenhet Syd (LplE Syd) med placering i Ronneby.Befattningen erbjuderVi erbjuder ett omväxlande och varierande arbete med stora möjligheter att påverka din egen arbetsdag. Din roll som objektledare innebär mycket kontakter med människor. Vi använder oss av flexibel arbetstid och erbjuder möjligheter till friskvård på arbetstid.Om enhetenLplE Syd är Försvarsmaktens beställarföreträdare gentemot Fortifikationsverket, vilket är statens ägarrepresentant av försvarsfastigheter. LplE Syd ansvarar för militärregion syd (MR Syd) vilket omfattar Östergötland, Småland, Kalmar, Blekinge och Skåne län.Försvarsmakten har till uppgift att försvara Sverige till lands, sjöss och i luften samt stödja samhället i olika typer av krissituationer. Detta ställer krav på olika former av infrastruktur och förutsättningarna för varje enskilt objekt kommer därför att skilja sig åt och bidra till en spännande vardag.Huvudsakliga arbetsuppgifterObjektledning innebär att vara Försvarsmaktens samordningsansvarige under hela anskaffningsprocessen. I samarbete med berörd organisationsenhet inom Försvarsmakten ska du omsätta de behov som inkommer från verksamheten till färdiga besluts- och beställningsunderlag som kan lämnas över till Fortifikationsverket och Försvarets Materielverk som grund för projektering samt byggnation. Du kommer att vara objektledare vid nybyggnationer samt ombyggnationer/anpassningar och sammanhålla kontakter med berörda myndigheter och organisationsenheter inom Försvarsmakten.Som objektledare ansvarar du för att dina objekt når de huvudsakliga målen - att leverera i rätt tid, med rätt funktion och till överenskommen kostnad. Dina arbetsuppgifter som objektledare kommer att variera under byggprocessens olika faser.Din placering är Ronneby garnison, men du ska vara beredd att vid behov stödja övriga garnisoner inom hela LplE Syd ansvarområde.Tjänsten innebär att man ofta arbetar i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper. Som objektledare förväntas du kunna leda olika typer av arbetsgrupper och samordna ärenden knutna till projekt som Försvarsmaktens beställarrepresentant.Som objektledare förväntas du utöver detta ta ansvar för en variation av ärenden och vara ett stöd till Försvarsmaktens hyresgäster så att befintlig infrastruktur nyttjas på ett kostnadseffektivt sätt.2021-04-13Högskoleexamen inom bygg och anläggning eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdigDu bör ha relevant erfarenhet inom områdetGod förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skriftInneha B-körkortMeriterandeInnehar tidigare erfarenhet av byggprocessen samt kunskap om Försvarsmaktens struktur och interna processerKonstruktivt teamarbete Samarbetar effektivt med andra; har god social och kommunikativ förmåga; delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information; stödjer andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål.Handlingskraft Följer organisationens regler och procedurer; verkställer planer med engagemang och beslutsamhet; uppnår resultat med hög kvalitet.Målfokuserad Driver processen framåt med målet i fokus. Kan omprioritera och omhänderta oförutsedda förändringar i arbetet samt göra nödvändiga avvägningar för att uppnå önskat resultat.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsort:RonnebyTillträde: Enligt överenskommelseAnställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställningUpplysningar om tjänstenDu är välkommen att kontakta LplE Syd:Niklas Johansson, mobil 0721-888152 eller e-post niklas.t.johansson@mil.se . Johanna Fransson, mobil 073-8567093 eller e-post johanna.fransson@mil.se Information om rekryteringsprocessenHR generalist Tove Dahlquist: tove.dahlquist@mil.se alt 073-202 54 51Fackliga företrädareOfficersförbundet: Urban NymanFörsvarsförbundet: Jan WasbergSACO: Birgitta StraussSamtliga personer ovan nås via växel, 0455-85 000SEKO: Jan-Anders Nilsson, nås via växel, 0457- 471 000Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan senast 2021-04-19. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt anger löneanspråk.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-19Försvarsmakten