Objekt/systemägare för Cosmic till Digital vård
2026-04-21
Verksamhetsområde Digital Vård är en länsövergripande verksamhet som består av regionens Hälsotorg, 1177 Vårdguiden på telefon och Digitalisering och e-hälsa, och har i uppdrag att främja och möjliggöra digital utveckling inom hela Hälso- och sjukvården genom att initiera, driva och stötta olika digitaliseringsprojekt. Vi ansvarar för majoriteten av de digitala system som används inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen såsom Min vård Gävleborg och Cosmic.
Den regionala objekt/systemägaren för Cosmic leder det strategiska och taktiska arbetet med systemet inom Hälso- och Sjukvården och har det övergripande ansvaret för systemet. Rollen säkerställer att Cosmic stödjer verksamhetens behov, följer regelverk samt förvaltas och utvecklas på ett strukturerat sätt. Objektägaren ansvarar också för att fånga upp, prioritera och omvandla verksamhetens behov till krav på förbättringar och vidare utveckling.
Cosmic infördes i januari 2025 och är fortfarande i en utvecklingsfas vilket innebär att större delen av tjänsten för närvarande upptas av förvaltningsarbete. Utrymme kommer finnas framöver för att kombinera tjänsten med antingen kliniskt arbete alternativt andra digitaliseringsfrågor.
Arbetsuppgifter
Som objektägare/systemägare för Cosmic får du en strategiskt viktig roll i att leda, samordna och vidareutveckla Region Gävleborgs vårdinformationsstöd och regionala förvaltning. Du arbetar i gränslandet mellan verksamhet, IT och nationella samarbeten, där du driver prioriteringar, säkerställer kvalitet och omsätter beslut i praktiken. Rollen innebär ett brett ansvar med stort mandat och nära samarbete med både interna och externa aktörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• leda det regionala förvaltningsteamet
• ha tät dialog med Hälso- och sjukvårdens chefer i syfte att ha en god kunskap om utmaningar och förbättringsområden för systemet
• prioritera bland de förbättrings aktiviteter som identifieras och säkerställa att beslutade prioriteringar följs
• representera Region Gävleborg som styrgruppsmedlem i Sussa Vårdstöds styrgrupp
• leda och koordinera regionala frågor kopplade till Sussa Vårdstöd tillsammans med förvaltningsteamet
• leda arbetet i det regionala förvaltningsrådet samt vid behov andra regionala forum kopplade till Cosmic
• säkerställa att objektet följer gällande lagar och styrdokument inom Region Gävleborg
• fungera som gränssnitt och kravställare mot IT förvaltningen och samarbeta nära objektägare IT
• ansvara för utvecklingsportföljen och övriga Cosmic-relaterade projekt
• tillsammans med regional samordnare koordinera det regionala Suusa-arbetet
• delta i uppföljning av leveranser från Cambio tillsammans med IT
Uppdraget innebär ett omfattande förändringsledningsansvar där du övergripande leder och planerar införanden, utbildningsinsatser, kommunikation och anpassning av rutiner och riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som tänker strategiskt och har förmågan att se helheten i komplexa frågor. Du tar ansvar för dina uppdrag, arbetar självständigt och driver processer framåt med både struktur och tydlig riktning. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och skapar ordning även när många perspektiv behöver vägas samman.
Du samarbetar väl med andra, är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt och målgruppsanpassat sätt. Din förmåga att bygga goda relationer och skapa förståelse gör dig till en trygg och uppskattad part i både interna och externa sammanhang.
I rollen som objektägare ska du:
• ha en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård alternativt annan högskoleutbildning kompletterat med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• ha klinisk eller operativ vårderfarenhet alternativt god förståelse för hälso- och sjukvården samt vårdprocessen
• ha erfarenhet av förändringsledning, förmåga att kommunicera tydligt och driva både dig själv och andra framåt
• ha intresse för digitalisering.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper inom Cosmic.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
