Objekspecialist till ett temporärt uppdrag
2025-10-28
Uppdragsbeskrivning
En IT-enhet inom en större organisation har behov av att tillfälligt förstärka sin verksamhet med en konsult i rollen som lokal objektspecialist för organisationens gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem, under tiden som rekrytering av en permanent tjänsteperson pågår.
Systemet används brett inom organisationen för dokumentstyrning och ärendehantering. Rollen som lokal objektspecialist är central för att säkerställa att systemet används korrekt, att fel hanteras effektivt och att verksamheten får stöd i sin användning av systemet.
Samordning och kommunikation kring systemet inom organisationen samt med andra objektspecialister och den centrala förvaltningen.
Utbildning och informationsspridning till användare gällande systemets funktioner och förändringar.
Felhantering och utredning, inklusive att säkerställa att rapporterade problem är systemrelaterade innan de eskaleras vidare.
Administration i ärendehanteringsverktyg (t.ex. registrering och uppföljning av felrapporter, beställningar och frågor).
Mallhantering - uppdatering och korrigering av verksamhetens mallar i systemet.
Testarbete inför systemreleaser, inklusive genomförande av testfall i testmiljö enligt instruktioner från förvaltningen.
Deltagande i regelbundna möten med andra objektspecialister samt aktivt engagemang i digitala samarbetskanaler för informationsutbyte.
Observera att tjänstens innehåll och roll kan komma att justeras under uppdragstiden beroende på verksamhetens behov och prioriteringar.
Obligatoriska krav
Minst fyra (4) års dokumenterad erfarenhet av arbete som objektspecialist för ett dokument- och ärendehanteringssystem.
Minst fyra (4) års dokumenterad erfarenhet av arbete med versions- och revisionshantering av dokument i ett sådant system.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
