Oberoende Verifiering Av Mätprestanda - Segula Technologies
Marketpeople AB / Civilingenjörsjobb / Jönköping Visa alla civilingenjörsjobb i Jönköping
2026-06-26
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Om SEGULA Technologies
SEGULA Technologies är en del av Segula Technologies Group, som är ett globalt teknikföretag med över 15 000 anställda i 30 länder. Tillsammans är vi engagerade i en rad viktiga projekt och satsar på bred kunskap och erfarenhet för att utveckla framtidens teknik. Som konsult hos oss på Segula ges du möjlighet att få inblick i en rad olika branscher och områden. Du erbjuds möjligheten att bygga värdefulla erfarenheter, ett stort kontaktnätverk samt chansen att arbeta på intressanta arbetsplatser med välkända varumärken. SEGULA Technologies letar alltid efter nya, geniala och djärva talanger. Vad brinner du för? Möt dina nya utmaningar med oss! För mer information, besök oss på: https://sverige.segulatechnologies.com/sv
Om rollen
Vi söker dig som kan stötta med verifieringen inom ett mobilt mätsystem för analys av plastinnehåll i avfall baserat på NIR-teknik, kamera/bildanalys och beräkningsmodeller.
Syftet med uppdraget är att kvalitetssäkra och verifiera systemets mätprestanda genom att jämföra mätresultat mot en etablerad referensmetod. Resultatet ska kunna användas som ett oberoende underlag för kunddialoger, uppföljning och framtida användning av mätsystemet.
Du kommer agera som en oberoende verifieringspart med fokus på metodik, kvalitetssäkring, analys och rapportering.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Sätta sig in i och granska upplägget för verifieringsprovprotokollet
• Övervaka och dokumentera provprocessen på plats vid uppstart av testserier.
• Samla in och sammanställa mätresultat från genomförda tester (data tillhandahålls av beställaren)
• Analysera och utvärdera resultaten.
• Ta fram en sammanfattande verifieringsrapport med slutsatser kring mätnoggrannhet och eventuella begränsningar.
Ditt fokus ligger på att säkerställa kvalitet i verifieringsprocessen och bidra med en objektiv bedömning av resultaten.
Ort/Placering: Jönköping vid uppstart (1-2 dagar) efter detta hybridarbete
Anställningsform: Projektanställning i tre veckor.
Start för tjänsten: Under oktober månad.
Om dig - vem söker vi?
Vi ser att du har erfarenhet av verifiering, validering, mätmetodik eller teknisk analys. Du har ett analytiskt arbetssätt och är van att utvärdera data samt omsätta resultat till tydliga slutsatser och rapporter.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
• Kvalitetssäkring och verifiering av tekniska lösningar eller mätmetoder
• Dataanalys och utvärdering av mätresultat
• Framtagning av tekniska rapporter
• Arbete med provnings-/testupplägg eller metodutvärderingar
Meriterande:
• Erfarenhet inom miljöteknik, avfall, återvinning eller materialanalys
• Erfarenhet av NIR-teknik, sensorteknik eller bildanalys
• Erfarenhet från utvecklingsprojekt där nya tekniker har verifierats
Som person är du noggrann, strukturerad och självständig. Du har förmåga att granska resultat objektivt, identifiera avvikelser och kommunicera tekniska slutsatser på ett tydligt sätt.
SEGULA Technologies erbjuder
• Intressanta uppdrag hos Sveriges ledande industriföretag
• Kollektivavtal
• Sjukvårdsförsäkring
• Barnomsorgsförmån (föräldraförmån)
• Pensionsförmåner – flexpension
• Rabatter via vårt förmånsverktyg på gymmedlemskap, träningsutrustning, massage, försäkringar (tilläggsförsäkring eller hälsoskydd), pension och sparande (ytterligare bidrag eller sparprodukter), transport och resor, samt livsstilsförmåner (rabatter på kultur, nöjen, shopping)
• Utbildning/kompetensutveckling via e-learning
• Terminalglasögon
• Hälsobidrag
• Arbetsplatsförmåner såsom fritidsaktiviteter, mat och kaffe, nätverksträffar och jul-/sommarfester
Ansökan & kontakt
Observera att urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi strävar efter en rekryteringsprocess fri från diskriminering och fördomar. Vi välkomnar sökande oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller bakgrund.
För att ansöka klickar du på "Skicka ansökan" och genomför vår AI-drivna intervju. Det är ett snabbt och enkelt sätt för oss att lära känna dig och dina erfarenheter, och för dig att visa vem du är.
Rekryteringsprocessen
Vid ansökan så kommer du bjudas in till en AI-intervju med Hubert kopplat till tjänsten. Nästa steg är juridisk bakgrundskontroll som sker digitalt med hjälp av Fortcheck. Efter detta kommer referenstagning genomföras som också sker digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta tar SEGULA Technologies själva över processen.
Skicka in din ansökan senast 2 juli. Vi intervjuar löpande, så vänta inte för länge. Har du frågor? Kontakta rekryteringsansvarig Madelene Norlander: madelene.norlander@segulagrp.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972605-2072482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketpeople AB
(org.nr 559420-3167), https://jobb.marketpeople.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
Marketpeople Jobbnummer
9980336