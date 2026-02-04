Oberoende granskare Geokonstruktioner - Ostlänken
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker Oberoende granskare Geokonstruktioner för Ostlänken till Trafikverket.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag.
Tjänsten är på deltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som oberoende granskare ansvarar du för att säkerställa att projektering och produktion uppfyller Trafikverkets krav och att risker för skada på tredje man eller påverkan på omgivningen hålls på en acceptabel nivå. Rollen innebär granskning av geokonstruktioner inom järnvägsprojekt och samarbete med Trafikverkets kontrollansvariga.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Oberoende granskning vid projektering och produktion
Säkerställa risker för skada på tredje man hålls på acceptabel nivå
Granskning av geokonstruktioner i enlighet med Trafikverkets tekniska regelverk
Deltagande i projekt- och projekteringsmöten samt GK3-möten
Bedömning och dokumentation av granskningserfarenheter inom geoteknik
Samarbeta med Trafikverkets kontrollansvariga och övriga granskare
Använda IT-hjälpmedel för hantering och kommunikation av granskningsmaterial
Krav (OBS, obligatoriska)
Universitets/högskoleutbildning motsvarande svensk civilingenjörsexamen med relevant inriktning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
God kännedom om Trafikverkets tekniska regelverk inom Geoteknik (inkl geokonstruktioner).
Dokumenterad erfarenhet av GK3-granskning, eller annan oberoende granskning, inom teknikområde Geoteknik.
Erfarenhet från arbete i järnvägsprojekt, eller där järnväg påverkats av granskade arbeten.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
God förmåga att använda IT-hjälpmedel.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7170798-1823993". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9723184