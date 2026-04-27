Obegränsad inkomst- mötesbokare i Stockholm

Kaspian Solutions AB / Kundservicejobb / Sigtuna
2026-04-27


Titel:
Obegränsad inkomst - dörrknackare / mötesbokare i Stockholm
Om jobbet:
Vi söker drivna personer som vill jobba med dörrknackning och boka möten åt oss inom:
Takomläggning

Takbehandling

Solceller

Allt inom bygg

Du säljer inget på plats - ditt jobb är att boka in möten med privatpersoner / villaägare.
Ersättning (ingen övre gräns):
20 000 kr vid 3 sälj per månad
över 3 sälj +2 - 10% extra per projekt (beroende på projektets storlek och typ)
Ingen övre gräns - fler bokningar = mer pengar

Vi erbjuder:
Introduktion & stöd

Flexibla arbetstider

Möjlighet att avancera inom företaget för dig som presterar

Vi söker dig som:
Inte är rädd för att knacka dörr runt om i Stockholm

Vill tjäna pengar baserat på prestation

Har driv och disciplin

Jobbar självständigt

Bil finns eller milersättning

Målgrupp:
Privatpersoner / Villaägare i Stockholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
mail eller telefon 072-177 75 46
E-post: lars@kaspiantak.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötesbokare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kaspian Solutions AB (org.nr 559497-3132)
Göran Hammarsjös Väg 6 A (visa karta)
195 72  ROSERSBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9876237

