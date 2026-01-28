O 'Learys Västerås söker bartender extra
2026-01-28
Är du vår nya bartenderkollega? Vill du bli en viktig del av vårt team och skapa fantastiska gästupplevelser? Är du driven, serviceminded och trivs i högt tempo? Då är denna tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Som bartender hos oss på O'Learys Västerås kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att servera våra gäster i baren. Du ansvarar för att skapa och servera dryck till våra gäster utifrån önskemål och ger gästerna en härlig upplevelse genom trevligt bemötande och hundraprocentig service. Hos oss kommer du jobba som en del i teamet och samarbeta med både serveringspersonal och övriga bartenderkollegor och tillsammans ansvarar ni för att skapa en trivsam och rolig miljö.
Vi söker dig som
Är flexibel i ditt arbete och har god förmåga att kunna hantera stress och har inga svårigheter att ställa om i omväxlande situationer. Du är noggrann och tycker att detaljerna är viktiga för att det ska bli hög kvalitet. Du är lyhörd som person och är uppmärksam mot vad som händer runtomkring dig. Som bartender hos oss är du en del av ett glatt och härligt team, därför ser vi att du är en lagspelare som kan bidra till att skapa ett starkt team och god atmosfär. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som bartender men det är inget krav. Du behöver ha fyllt 18 år för att söka tjänsten.
Om O 'Learys
O'Learys Västerås är mer än bara en restaurang. Det är ett nöjescentrum som utöver kärleken till sport, mat, dryck och god stämning är en mötesplats med aktiviteter och nöjen alla dagar i veckan. Utöver vårt stora aktivitetsutbud med allt för både stora och små, erbjuder vi även live evenemang och konserter med några av Sveriges största DJ's, band och artister.
Vi ser fram emot din ansökan!
START: Februari
OMFATTNING: Timanställning
ARBETSTIDER: Kvällar och helger
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Fortcheck för att säkerställa en trygg och transparent rekrytering. Så ansöker du
