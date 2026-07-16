O 'Learys Karlstad söker souschef
O'learys Trademark AB / Kockjobb / Karlstad Visa alla kockjobb i Karlstad
2026-07-16
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Inledning
Har du ett brinnande intresse för mat och dryck och ett stort fokus på kvalité? Är du driven, noggrann och gillar att planera, utbilda och leda, då är denna tjänst rätt för dig!
Arbetsuppgifter
Som souschef på O'Learys Karlstad är du en av våra viktigaste nyckelspelare. Du får chansen att vara med och driva restaurangens utveckling framåt, motivera och inspirera tillsammans med köksmästaren. Du ansvarar för att förbereda och tillaga maträtter i enlighet med O'Learys koncept, hålla köket rent och snyggt samt följa lagar och regler. Tillsammans med övriga i ditt team levererar ni en fantastisk och glädjefylld upplevelse för både medarbetare och gäster avseende kvalité och service.
Vi söker dig som
Är trygg i din roll som kock och är redo för nya utmaningar. Du trivs att arbeta i ett högt tempo och hanterar stress på ett bra sätt. Du är en noggrann, tydlig och prestigelös lagspelare och tycker att detaljerna är viktiga för hög kvalité. Du tar egna initiativ och är flexibel i ditt sätt att arbeta och kan anpassa dig till nya situationer och utmaningar. Du har förmågan att planera, utbilda och leda. Som souschef på O'Learys Karlstad är du en del av ett härligt gäng.
Om O ́Learys
O'Learys Karlstad är mer än bara en restaurang. Det är ett nöjescentrum som utöver kärleken till sport, mat, dryck och god stämning är en mötesplats med aktiviteter och nöjen alla dagar i veckan.
Vi ser fram emot din ansökan!
START: Omgående
OMFATTNING: 100 %, lön enligt överenskommelse
ARBETSTIDER: Vardagar, kvällar och helger Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8079944-2103481". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare O'Learys Trademark AB
(org.nr 556658-2895), https://career.olearys.com
Tingvallagatan 9 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Arbetsplats
O'Learys Jobbnummer
10004344