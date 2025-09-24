nystartad assistans Kinna
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås
2025-09-24
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär allt ifrån personlig hygien, toabesök, matsituationer, planering av dagen vid aktiviteter i och utanför hemmet. Hantering av track och hjälp med kommunicering .
Så meriterande om du kan teckenspråk eller tecken som stöd och trackhantering.
Annars så kan du bli upplärd på arbetsplatsen
För att vi ska trivas tillsammans bör du ha tålamod och vara initiativrik.
Du behöver se arbetet som långsiktigt eftersom det är en tuff process att introducera nya assistenter.
Att du behärskar svenska i både tal och skrift är viktigt både i kontakten med kunden samt vid dokumentation.
Vi söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Om anställningen
Anställningsformen är timanställning och löneformen är timlön. Arbestiderna varierar utifrån kundens behov: kväll, aktiv natt under vardagar samt dag, kväll och aktiv natt under helger.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Marja Ranefjärd, marja.ranefjard@gmail.com Jobbnummer
9524746