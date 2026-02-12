Nyss tagit studenten? Titta hit!
Har du precis tagit studenten och vill ha en spännande start på karriären hos en av Sveriges största banker? Vi söker dig som är i början av arbetslivet och vill lära dig allt om bankvärlden från grunden. Hos kontoret i Luleå blir du en del av ett härligt gäng där vi satsar på din utveckling. Är du noggrann, positiv och redo för ditt nästa stora steg? Då är det dig vi letar efter!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker nu bolånehandläggare till Swedbanks för ett uppdrag som inledningsvis sträcker sig sex månader. Du kommer erbjudas en gedigen introduktion med närvarande teamchefer vars mål är att du ska bli självgående i rollen. Du kommer bli en del av ett stort team som arbetar i öppet landskap. Arbetet utförs på plats på kontoret i Luleå. Det finns mycket goda möjligheter att bli förlängd, förutsatt att samtliga parter känner sig nöjda med samarbetet.
Du erbjuds:
• Möjlighet att komma in och utvecklas på en av Sveriges storbanker.
• Ett meriterande arbete som ger dig en inblick i finans-branschen.
• En engagerad konsultchef som kommer vara med och stötta dig under uppdraget.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera handläggningen och administrationen vid bostadsaffärer och bolåneärenden för privatpersoner
• Ha en central roll i kommunikationen gentemot mäklare och rådgivare
• Arbeta med genomarbetade processer och arbetsinstruktioner samt bidra till ständiga förbättringar då det är en stor del av deras vardag
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasial utbildning, gärna inom ekonomi eller juridik
• Kan prata flytande svenska både i tal och skrift, då tjänsten kräver detta med tanke på att du kommer ha dagligen kommunikation med interna och externa parter
• Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• Har god datavana
För denna tjänst kommer det krävas ett utdrag ur belastningsregistret, vänligen beställ två utdrag i samband med att du söker tjänsten här!
Det är meriterande om du har:
• Har anknytning till/bor i Luleå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
