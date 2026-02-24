Nyss tagit studenten och bor i Piteå? Titta hit!
2026-02-24
Ta klivet in i arbetslivet i en roll där du får både ansvar och möjlighet att göra skillnad. Här utvecklar du din analytiska förmåga, arbetar självständigt och är med i arbetet mot ekonomisk brottslighet. Det här är en perfekt start för dig som vill starta din karriär genom att växa snabbt, bygga värdefull erfarenhet och lägga grunden för en framtid inom finans. Känner du att det här passar dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
I den här rollen får du vara med och göra skillnad på riktigt. Du jobbar med att skydda det finansiella systemet mot penningtvätt och finansiering av terrorism - och blir en viktig del av ett team som ser till att allt går rätt till.
Du kommer arbeta med att granska och analysera kundärenden kopplade till privatkunder. Du samlar in information, går igenom underlag och använder tillgänglig data för att göra genomtänkta bedömningar. Det handlar om att vara nyfiken, uppmärksam på detaljer och våga dra egna slutsatser - samtidigt som du håller en hög kvalitet i allt du gör.
Du arbetar självständigt men är en del av ett större sammanhang där ditt arbete faktiskt spelar roll. Vissa ärenden är enklare, andra mer komplexa, vilket gör att du hela tiden utvecklar ditt sätt att tänka och analysera.
Vi tror att du trivs om du gillar struktur, tar ansvar och tycker om att jobba fokuserat. För dig som vill få en riktigt bra start inom finans är det här en roll där du får kombinera analys, självständighet och samhällsnytta i vardagen.
Du erbjuds:
• Ett meriterande jobb som ger dig värdefull erfarenhet inom finans
• Möjlighet att utvecklas vidare inom området
• Stöttning från en engagerad konsultchef under hela uppdraget
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med fördjupad kundkännedom utifrån kundens riskprofil
• Följa upp och uppdatera information om privatkunder i olika risknivåer
• Göra riskbedömningar baserade på tillgänglig information
• Sammanställa tydliga och välgrundade beslutsunderlag
• Periodisk uppföljning av privatkunder i olika riskklasser
• Arbeta med riskbedömningar
• Skriva beslutsunderlag
• Genomföra utökade kundkännedomsåtgärder i förhållande till kundens risker
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasial utbildning, gärna inom ekonomi eller juridik
• Har tidigare erfarenhet av ett serviceyrke, exempelvis kundtjänst/reception/administration eller liknande
• Kan prata flytande svenska både i tal och skrift, då tjänsten kräver detta med tanke på att du kommer ha dagligen kommunikation med interna och externa parter
• Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• Har god datavana
• Bor/har anknytning till Piteå
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom bank och/eller med KYC/AML
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
