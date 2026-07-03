Nyöppning! Coffee Shop Manager Till Charlottenberg
Espresso House Sweden Aktiebolag / Kockjobb / Eda Visa alla kockjobb i Eda
2026-07-03
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Var med och öppna vår helt nya Espresso House i Charlottenberg!
Nu söker vi en Coffee Shop Manager till vår nya coffee shop i Charlottenberg Shoppingcenter – precis vid den norska gränsen.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill vara med från start och bygga upp en helt ny coffee shop tillsammans med ditt team. Som Coffee Shop Manager får du sätta kulturen, rekrytera och utveckla medarbetare samt skapa en plats där både gäster och kollegor trivs. Om du drivs av ledarskap, service och att skapa resultat är det här rollen för dig.
Vi söker dig som är en erfaren ledare och vill satsa på Espresso House
Rollen erbjuder en spännande möjlighet att utvecklas, ta ett stort ansvar och driva din egen coffee shop. Har du erfarenhet av service och ledarskap och vill vara med och skapa en fantastisk gästupplevelse – varje dag? Då vill vi gärna höra från dig!
Om rollen
Som Coffee Shop Manager driver du din coffee shop i enlighet med vår vision, våra värderingar, vårt koncept och våra arbetssätt. Du har ett övergripande ansvar för verksamheten, vilket innefattar försäljning, resultat, arbetsmiljö, matsäkerhet, renlighet och personal.
Hos oss är ledarskap något som sker i vardagen. Cirka 90 % av din arbetstid är förlagd ute i driften tillsammans med ditt team. Därför söker vi dig som leder genom att inspirera, coacha och föregå med gott exempel. Du trivs i ett högt tempo, är närvarande i verksamheten och brinner för att utveckla både människor och affären.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av personalansvar och är en trygg ledare.
Trivs med att arbeta operativt tillsammans med ditt team och skapa service i världsklass.
Är initiativtagande, lösningsorienterad och motiveras av ett högt tempo.
Har god förståelse för ekonomi och kan analysera och påverka verksamhetens resultat.
Värdesätter struktur, renlighet och följsamhet till rutiner samt har ett öga för detaljer.
Är van att arbeta mot uppsatta mål och ser värdet av uppföljning och ständiga förbättringar.
Har erfarenhet av försäljning och service, gärna från en ledande roll.
Brinner för att utveckla människor och skapa en arbetsplats där gemenskap och samarbete står i fokus.
Vad erbjuder vi?
Hos Espresso House blir du en del av en företagskultur som präglas av energi, gemenskap och utveckling. Vi erbjuder en varierad och tempofylld vardag tillsammans med engagerade kollegor där vi har roligt på jobbet samtidigt som vi skapar resultat.
Vi satsar på våra ledare. Därför får du en gedigen introduktion, vår baristautbildning samt flera ledarskapsutbildningar inom bland annat ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljö och coachande ledarskap.
Som marknadsledare inom premium coffee shops erbjuder vi dessutom goda möjligheter att utvecklas vidare inom företaget. Vi tror på att rekrytera internt och vill ge våra medarbetare möjlighet att växa tillsammans med oss.
Låter det som något för dig?
Rekryteringen sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att välkomna en engagerad Coffee Shop Manager som vill vara med och göra vår nya coffee shop i Charlottenberg till en självklar destination för både svenska och norska gäster! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Espresso House Sweden Aktiebolag
(org.nr 556507-7160), https://espressohouse.com/
673 32 CHARLOTTENBERG Arbetsplats
Espresso House AB Jobbnummer
9990675