Nykundssäljare IT tjänster

2025-11-14
Företaget Thelin Data AB
Thelin Data AB är en komplett IT-partner som har över 30 års erfarenhet av att stödja små och medelstora organisationer. Vi erbjuder en kundnära och dynamisk leveransmodell med kunden i fokus samt ett komplett utbud av standardiserade IT-tjänster och hårdvara. Vi tycker om att utmana våra kunder och vill alltid ligga i teknisk framkant!
Tjänsten Nykundssäljare på Thelin Data
Vi behöver stärka vårt säljteam med en säljare med ett starkt fokus på att bygga nya
kundrelationer och driva nykundsförsäljning. Vi söker nu dig som gillar att arbeta i team och
drivs av att sälja tjänster med fokus på användarvänlighet, snabbhet och stabilitet. Du ska
vara hungrig på sälj, teknik och ha en vilja att hjälpa kunderna till en bättre, enklare och
säkrare vardag. Samtidigt förstår du affärsnyttan med att effektivisera och implementera
stabila och flexibla IT-tjänster.
Vi tror att nykundsförsäljning idag drivs på sociala medier och i sociala nätverk. Vi ser därför att du har erfarenhet av att arbeta med sociala medier som Linkedin & Instagram.
Det är inget krav på tidigare erfarenhet som säljare inom IT-branschen men vi ser att du har erfarenhet av försäljning och framförallt ett socialt nätverk i Skaraborg.
Personliga egenskaper som är viktig för att lyckas i rollen:
Du är lyhörd, affärsmässig och har en social förmåga vilket gör att du med lätthet hanterar olika typer av människor.
Är engagerad på arbetet och i dina arbetsuppgifter och drivs av att prestera på jobbet.
Har en vilja av att bidra och sprida positivitet omkring dig.
Trivs med frihet under ansvar.
Gillar att utveckla rutiner och processer.
Är driven och gillar att jobba mot uppsatta mål.
Dina möjligheter hos oss:
Bra villkor och stora möjligheter att växa i ett snabbt expanderande IT-bolag!
Du erbjuds löpande sälj- och IT utbildningar under året
Självklart erbjuder vi både förmåner och bonusar
Roliga resor och aktiviteter tillsammans!
Rekrytering sker löpande - där tillträde och lön sker enligt överenskommelse. Bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
För rätt person är detta ett tillfälle till personlig utveckling och goda möjligheter att själv kunna påverka sin arbetssituation. Flytande svenska, god engelska, körkort och egen bil är ett krav.
Jobbtyp: Heltid, Tillsvidare
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
