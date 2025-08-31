Nykundssäljare (Hunter) på kock.in
Kock. In AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kock. In AB i Stockholm
Vill du bygga relationer med nya kunder inom hotell, restaurang, event och arenor? Är du driven, målinriktad och redo att skapa affärer - då är det dig vi söker!
Om kock.in
Vi är ett växande bemanningsföretag inom hotell, restaurang, event och arenor. Vi har idag kunder över hela landet och hyr ut kockar samt servispersonal. Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i vår expansion.
Om rollen
Som nykundssäljare ansvarar du för att jaga nya affärer - från första kontakt till signerat avtal. Du kommer att bygga din egen kundportfölj och jobba nära våra Farmers (som utvecklar befintliga kunder). Rollen kräver driv, energi och en vilja att vinna.Publiceringsdatum2025-08-31Dina arbetsuppgifter
Prospektera och kontakta nya kunder
Boka och genomföra möten, digitalt och fysiskt
Förhandla och skriva avtal
Samarbeta med teamet kring leverans och kundutveckling
Arbeta mot tydliga mål och KPI:er
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning eller liknande
Är självgående, målinriktad och trivs i högt tempo
Har lätt att skapa förtroende och bygga relationer
Behärskar svenska i tal och skrift (engelska är meriterande)
Vi erbjuder
Fast lön + provisionsmodell
Frihet under ansvar i en entreprenöriell miljö
En central roll i ett växande team med god stämning
Möjlighet att arbeta med kunder i en av Sveriges roligaste branscher Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: peter.habram@kockin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kock. In AB
(org.nr 556760-2098), https://www.kock.in/
Hagaesplanaden 70-72 (visa karta
)
113 66 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kock In AB Kontakt
VD
Peter Habram peter.habram@kockin.se Jobbnummer
9483963