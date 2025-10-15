Nykundssäljare för karriärmöjligheter
2025-10-15
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.
Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning.
Nykundssäljare till spännande växande bolag
Vi söker en driven och motiverad person som är grym på att sälja och att prata medieplan, digital marknadsföring med direktkunder och mediebyråer! Som säljare hos vår kund får du kombinationen av en kreativ och målinriktad arbetsplats tillsammans med ett säljtänk som går på tvärs med traditionell försäljningsstrategi. Hos oss kommer du att arbeta med nykundsbearbetning med hjälp av varma leads, genom komplex försäljning, direkt mot ledningsgrupper.
Vi är främst på jakt efter en person med ett par års erfarenhet, men låser oss inte vid antal år eller tidigare meriter. Du behöver med andra ord inte andas sälj, men får gärna vara en tävlingsmänniska av rang.
Meriterande kompetens
• Erfarenhet av B2B-försäljning
• Erfarenhet av Inbound Marketing/Inbound Sales
• Erfarenhet av försäljning av webb/digtala lösningarPubliceringsdatum2025-10-15Dina egenskaper
På företaget är kollegorna flexibla, tycker om att bolla idéer i landskapet och låter alla komma till tals. För att bli framgångsrik i rollen som säljare här krävs det karaktär och drivkraft och vi värdesätter särskilt dessa egenskaper:
• Ett strategiskt tänk: Att arbeta som säljare handlar om att hitta vassa (och ibland nischade) lösningar som matchar kundens utmaningar och behov. Du tänker snabbt, skapar lösningen tillsammans med kunden och har inga problem med att bli utmanad av komplex försäljning.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan!
