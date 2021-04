Nyköpings högstadium söker lärare i MU - Nyköpings kommun - Division Utbildning - Grundskolelärarjobb i Nyköping

Nyköpings kommun - Division Utbildning / Grundskolelärarjobb / Nyköping2021-04-07I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter.Vi vet vilka utmaningar vi har - vi arbetar kollektivt och kollegialt och våra satsningar kan bara möjliggöras genom modiga och professionella medarbetare och chefer som är trygga förebilder för våra barn och ungdomar och som leder arbetet vidare mot våra högt ställda målsättningar. Vill du vara delaktig i vårt arbete med utbildning för ett starkare samhälle?Nyköpings Högstadium är en sammanhållen 7-9 skola med både grundskola och grundsärskola. Vi är fördelade på två byggnader, Alpha och Omega, med cirka 1100 elever och 145 medarbetare. Hos oss arbetar lärare, lagmentorer och övriga kompetenser inom elevhälsan tillsammans i arbetslag för att på stötta eleverna att nå sina mål utifrån deras bakgrund och förutsättningar. Inför läsåret 19-20 införde vi lagmentorer i syfte att skapa en organisation med en tydlighet i pedagogiska och psykosociala frågor i vår verksamhet. För oss är det viktigt att ha ett förebyggande elevhälsoarbete i vår verksamhet, där lagmentorerna blir viktiga för våra elever utanför klassrummet och en tydlig kontaktyta till vårdnadshavare. Vi tror att detta är en bra väg i att utveckla vår organisation.2021-04-07Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentorer ansvarar för 3-6 klasser i samma årskurs och ca. 75-150 elever. Varje arbetslag har sitt hemviste där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium.Tjänsterna inbegriper inte ett direkt mentorskap då huvudansvar för ex. kontakt med vårdnadshavare vilar på lagmentor, men arbetslaget som man är en del av ansvarar för sina elever och arbetar för att säkerställa trygghet och god måluppfyllelse och förväntas dela solidariskt på de arbetsuppgifter som följer av detta.Du har lärarlegitimation med behörighet i ämnet musik alternativt annan utbildning/erfarenhet som anses meriterande. Vi ser positivt på om du sedan tidigare har erfarenhet från pedagogiskt arbete.Du har en klar pedagogisk insikt och en förmåga och vilja att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du är en pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling och du har en stark tro på det kollegiala arbetets kraft att skapa förutsättningar för elevens lärande. Du är lösningsfokuserad och flexibel i ditt arbete och tillsammans med dina kollegor söker du bästa möjliga vägar för att nå alla elever genom ett inkluderande förhållningssätt.Från och med 1 december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidare anställning. Legitimationen ska bifogas i ansökan.ÖVRIGTVid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringsystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Om du önskar systemstöd vänligen ring supporttelefon 0771-693 693Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.Varaktighet, arbetstidHeltid. 100 % Individuell lönesättning Tillsvidareanställning, tillträde: Augusti 2021.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Nyköpings kommun - Division Utbildning5674893