Nyhemsskolan 7-9 söker timvikarier
2026-02-24
Verksamheten inom Nyhemsskolan sju till nio ska präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där eleven sätts i centrum. Vi arbetar därför målmedvetet för att skapa tillit och förtroende mellan elev och personal. Det ger förutsättningar för att eleven ska känna trygghet, ha en framtidstro och utveckla sina kunskaper.
Vill du jobba med oss?
Vill du vara en viktig del av elevernas skoldag och bidra till en trygg och lärorik miljö? Nu söker vi timvikarier till 7-9 delen av vår skola i Finspång med cirka 375 elever och 55 engagerade medarbetare.
Vi behöver dig som vill täcka upp vid sjukfrånvaro och planerad ledighet hos vår personal - och som med kort varsel kan kliva in och göra skillnad.
Vad kan vi erbjuda dig?
Ett meningsfullt och varierande arbete i en stimulerande skolmiljö
Trevliga kollegor och ett gott arbetsklimat
Möjlighet att skaffa värdefull erfarenhet inom skola och undervisning
Flexibla arbetstillfällen som passar dig som studerar eller vill kombinera med annat arbete
Möjlighet till längre uppdrag över tid
Hos oss får du chansen att utvecklas, ta ansvar och bidra till våra elevers kunskapsutveckling och trygghet.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som timvikarie kan du komma att:
Undervisa i olika ämnen utifrån planering
Ansvara för klassrumssituationer och skapa studiero
Stötta enskilda elever eller mindre grupper
Samarbeta med lärare och övrig skolpersonal
Delta i rastvakt och andra gemensamma skoluppgifter
Du blir en viktig del av elevernas vardag och bidrar till en trygg och strukturerad skolmiljö.
Rollen innebär också
Att du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Att du är en tydlig och trygg vuxen förebild
Att du har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Att du kan arbeta självständigt utifrån givna instruktioner
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande. Lärarutbildning eller pågående studier inom pedagogik är positivt, men inget krav.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, gärna i skolmiljö
Har lärarutbildning eller studerar till lärare (meriterande men inget krav)
Är ansvarstagande, strukturerad och trygg i ledarrollen
Har god kommunikativ förmåga och kan skapa goda relationer med elever och kollegor
Delar skolans värdegrund och vill bidra till en positiv arbetsmiljö
Du behöver också uppvisa ett registerutdrag ur belastningsregistret
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande
