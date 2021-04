Nyfiken .NET-utvecklare till Skandia, Stockholm - TNG Group AB - Datajobb i Stockholm

TNG Group AB / Datajobb / Stockholm2021-04-08Vill du jobba som .NET-utvecklare på ett kundägt bolag där du får jobba aktivt enligt DevOps? Välkommen till Skandia i Stockholm!Som .Net Utvecklare hos oss jobbar du med att utveckla våra digitala kanaler för att förenkla vardagen för våra privatkunder. Här kommer du sitta nära affären och få snabb återkoppling på det du utvecklar! Vi är mitt inne i en spännande transformationsresa så här finns möjlighet att påverka vägen framåt. Tack vare att vi är något mindre än de andra företagen i vår bransch så är det inte långt från tanke till verklighet hos oss!VI ERBJUDER DIG* Ett glatt gäng med skickliga kollegor som gärna delar med sig av sina kunskaper* Fina personalförmåner; försäkringar, ränteförmåner, subventionerade luncher, gym i huset m.m.* Centralt beläget kontor på Kungsholmen* Att bli en del av en schysst organisation som präglas av öppenhet och högt i tak där man gärna delar med sig av kunskap och erfarenheter.* Ett inspirerande ledarskap som värnar om balans mellan privatliv och arbetsliv och som tror på frihet under ansvar.DET HÄR GÖR DU HOS OSSHär blir du en del av ett team som brinner för att leverera kundvärde. Teamet ansvarar för flertalet applikationer inom Digitala kanaler. Teamet utvecklar och designar effektiva, smarta och konkurrenskraftiga lösningar i vår digitala satsning för Skandias privatkunder.Tekniker vi för närvarande arbetar med: C# / .NET Core, REST / WCF, TypeScript / JavaScript (React.js), MS SQL, Octopus deploy, Azure DevOps, Enhetstestning & automatiska tester.Mer specifikt är dina arbetsuppgifter bland annat att:* Vidareutveckling av system som ställer höga krav på kvalité och säkerhet* Nyutveckling i .NET Core och React* Utveckla och analysera user stories* Ha ett aktivt DevOps-tänk och ständigt medverka för att effektivisera våra processer och arbetssättDITT TEAM OCH ARBETSPLATSDu tillhör Skandia IT och kommer att ingå i ett agilt team inom området Digitala Kanaler som idag består av Utvecklare, Testare, Mjukvaruarkitekt, Product Owner och Scrum Master ingår. Teamet har ett tätt samarbete med Produktägare och Produktspecialister.Vi jobbar enligt ramverket SAFe (Scaled Agile Framework) sedan tre år tillbaka där en planeringsperiod består av fem utvecklingssprintar och en innovationssprint där respektive sprint är två veckor lång. I sprintarbetet ingår aktiviteter som sprintplanering, daglig standup, review och retro.Vi tycker kompetensutveckling och kompetensöverföring mellan kollegor är viktigt och därför jobbar vi med Par och Mob-programmering, Innovation Days och Hackathons.Kontoret är beläget på Kungsholmen i Stockholm.MER OM DIGFör att trivas i rollen ser vi att du har en bakgrund som .NET-utvecklare samt behärskar Javascript/Typescript och React. Vidare är du van vid att jobba enligt agila metoder. Det viktigaste för oss är dock ditt driv och engagemang! Du tar egna initiativ och delar gärna med dig av dina egna idéer. Du tycker, precis som vi, att den bästa lösningen ofta kommer från ett gott samarbete mellan kollegor.SÅ HÄR FÅR VI KONTAKTI den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-08Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-08Tng Group AB5677718