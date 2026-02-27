Nyexaminerade serviceingenjörer till RemaSawco I Linköping
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-02-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Tar du examen som ingenjör våren 2026 och vill starta din karriär på riktigt - i en roll där du får kombinera teknik, problemlösning och förstå hur avancerade maskiner fungerar i verkligheten? Då kan tjänsten som junior serviceingenjör hos RemaSawco vara ditt första steg mot en spännande framtid inom teknik och innovation!
OM TJÄNSTENHos RemaSawco får du vara med och digitalisera en av världens äldsta branscher - sågverksindustrin - med hjälp av bildanalys, sensorteknik och smarta mjukvarulösningar.
Som junior serviceingenjör i Linköping blir du en del av ett erfaret team som lär dig systemen i praktiken, från installation och service till optimering och felsökning. Här får du en teknisk bredd och förståelse för hur maskiner och digitala lösningar samverkar.
Rollen passar dig som vill använda din teknikförmåga i verkligheten, kombinera problemlösning med kundkontakt och bygga en kunskapsgrund för framtida roller inom exempelvis produktutveckling, mjukvaruutveckling eller data engineering.
För dig som fortfarande pluggar finns möjlighet att börja deltid under våren för att efter examen gå vidare i en heltidsanställning.
Efter sex till tolv månader som konsult via Friday är målet att du kliver över i anställning direkt hos RemaSawco.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Lära grunderna i RemaSawcos system och produkter genom introduktion och mentorskap
Vara delaktig i service, support och installationer ute hos kund
Hjälpa till med felsökning, justeringar och uppgraderingar samt testning likväl enklare mjukvarurelaterade uppgifter
Dokumentera tekniska ärenden och bidra i utvecklingsdialoger
Resa till kunder inom Sverige och Norden vid behov även i och utanför Europa (ca 30-50 dagar per år)
VI SÖKER DIG SOMTar examen sommaren 2026 från högskoleutbildning inom till exempel mekatronik, elektronik, datateknik, automation eller maskinteknik
Har ett genuint teknikintresse och vill förstå hur digital teknik och maskiner samverkar
Är nyfiken, ansvarstagande och gillar att lösa problem praktiskt
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort eller planerar att ta det inom kort
Det är meriterande om du
Har haft ett sommarjobb eller projekt inom teknik, industri eller IT
Har grundläggande kompetens inom programmering i till exempel C++, C# eller Python
Har grundläggande förståelse för automation eller PLC-arbete
FÖR ATT TRIVAS I ROLLEN
Du är en person som vill lära, testa och växa. Du gillar teknik, men ännu mer gillar du att se när din teknik fungerar i verkligheten. Du får energi av att samarbeta, är inte rädd för att fråga och tycker det låter spännande att kombinera service, innovation och utveckling i början av din karriär.
OM KUNDFÖRETAGETVälkommen till RemaSawco - där teknik möter framtidens sågverk.
Hos oss på RemaSawco får du vara med och digitalisera en av världens äldsta branscher - och göra det på riktigt. Med rötter som sträcker sig tillbaka till 1954 och en stark förankring i svensk ingenjörskonst är vi idag en ledande aktör inom smarta lösningar för sågverksindustrin. Vi utvecklar system och produkter som kombinerar avancerad bildanalys, scanningsteknik och datadriven optimering - allt för att hjälpa våra kunder att såga smartare, mer hållbart och med minskat spill.
Vill du vara med och forma framtidens sågverk? Välkommen till RemaSawco.
OM ANSTÄLLNINGENDetta är en konsultrekrytering där du börjar som konsult via Friday. Under ditt första år får du stöd, coachning och möjlighet till kontinuerlig utveckling. Målet är att du därefter övergår i anställning direkt hos RemaSawco.
ÖVRIG INFOOmfattning: Deltid under studietiden (ca 20-50 %) heltid efter examen
Start: Enligt överenskommelse, under 2025 eller i samband med examen 2026
Placering: Linköping, resor inom Sverige och Norden förekommer (eventuellt utanför Europa också)
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök gärna så snart som möjligt, då urval sker löpande.
OM FRIDAYGenom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola eller universitet inom IT och teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9768883