Nyexaminerad Systemverifieringsingenjör till försvarsindustrin i Järfälla
Afry AB / Kemiingenjörsjobb / Stockholm Visa alla kemiingenjörsjobb i Stockholm
2025-10-28
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-10-28Beskrivning av jobbet
Är du nyexaminerad ingenjör och vill starta din karriär inom avancerad systemverifiering för framtidens stridsflygssystem?
Vår kund i Järfälla söker nu en systemverifieringsingenjör som vill vara med och utveckla teknik i absolut framkant.
Som systemverifieringsingenjör kommer du att arbeta med integration och verifiering av telekrigssystem för stridsflyg. Ditt arbete omfattar hela kedjan - från kravanalys, där systemets behov identifieras, till testdesign och testgenomförande i den verkliga målmiljön. Du kommer även att arbeta med felsökning, verifiering samt rapportering och dokumentation av testresultat.
I kundens verifieringsteam får du möjlighet att fördjupa dig i hela systemet och utveckla både bred och djup teknisk kompetens. Genom ditt arbete kommer du att samarbeta med experter inom olika områden och bygga värdefulla kontakter, både internt och externt.Kvalifikationer
Som person är du noggrann och har ett öga för detaljer, samtidigt som du kan behålla överblicken och förstå helheten. Du är nyfiken, initiativtagande och driver ditt arbete framåt med engagemang - både självständigt och tillsammans med kollegor.
Du trivs med att arbeta med integration och test av avancerade system i verklig målmiljö. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att analysera krav, översätta dessa till testfall samt automatisera och genomföra tester, inklusive analys av testresultat.
Vi söker dig som
Är nyexaminerad eller har upp till ett års erfarenhet inom exempelvis systemtest, integration eller utveckling.
Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom teknisk fysik, elektronik, datateknik eller motsvarande.
Har grundläggande kunskaper i programmering, gärna i Java, Python, C++ eller liknande.
Har ett analytiskt sinne, är noggrann och tycker om att förstå hur komplexa system fungerar.
Är nyfiken, initiativtagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande om du har:
Grundläggande kunskap inom signalteori, RF eller mikrovågsteknik
Erfarenhet av verktyg som Git, DOORS eller testautomatisering
Certifiering enligt ISTQB Foundation Level
Befattningen kräver att du genomgår och blir godkänd enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden ställer krav på säkerhetsklassning kan detta, i vissa fall, innebära krav på särskilt medborgarskap.
Ytterligare information
AFRYs Future-koncept ger dig en konkurrenskraftig väg in på arbetsmarknaden. Konceptet sker i samarbete med kunden och du får under uppdraget testa på konsultrollen samtidigt som du redan från dag 1 får en god insikt i en mycket spännande kund. Efter avslutat Future-uppdrag är ambitionen från kunden att erbjuda en fast anställning till konsulten.
Läs mer om vår Future-väg här https://afry.com/sv/afry-future-graduate-program
För frågor kring tjänsten eller Future-konceptet, kontakta rekryterande chef på paulina.araus@afry.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringspartner Fanny Sjödell, fanny.sjodell@afry.com
Kandidatutvärdering sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Välkommen att söka, senast den 2a December!
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen.
