Nyexaminerad Sjuksköterska - Sök till vårt traineeprogram!
Ystad kommun / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2026-02-24
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Välkommen till Ystad kommuns traineeprogram, där du får en unik chans att utvecklas och få en helhetsbild av den kommunala primärvården!
Traineeprogrammet riktar sig till dig som är ny i rollen som sjuksköterska och som är intresserad av att utvecklas inom den kommunala primärvården. Den kommunala primärvården är en komplex verksamhet, därför har du i traineeprogrammet stöd av en senior sjuksköterska som ger dig en trygg handledning. Du får möjlighet att arbeta brett inom hemsjukvård i både ordinärt- och särskilt boende. Du kommer att göra medicinska bedömningar, hantera läkemedel, samt ge stöd och råd till omvårdnadspersonalen. Din roll innebär även att planera hälso- och sjukvårdsinsatser för dem som behöver vård samt att upprätthålla en bra kontakt med anhöriga, något vi hoppas att du värderar högt.
Under handledning får du en omfattande bild av hela vår verksamhet och får möjlighet att arbeta inom flera olika områden, inklusive:
Vård på våra boenden, hemsjukvård, LSS-verksamheten och jourverksamhet.
Vi erbjuder dig
• En regelbunden handledning av en senior sjuksköterska som stöttar dig i att utveckla din kompetens.
• En varierad och dynamisk arbetsdag där du får arbeta brett inom olika vårdområden.
• En roll där både beslutsamhet och analytiskt tänkande krävs, med möjligheten att göra en verklig skillnad i människors liv varje dag.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som trainee sjuksköterska krävs att du är noggrann, kan anpassa dig efter situationen och har en helhetssyn kring patienternas behov.
Vi söker dig som är:
• Legitimerad sjuksköterska vid datum för tillträde
• Har B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du behöver vara nyfiken på att lära dig mer och ha lätt för att lära dig nya system och rutiner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du redan hunnit samla på dig kortare tids yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska? Då gör vi en individuell bedömning om du kvalificerar dig till vårt traineeprogram.
Låter detta som rätt tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Har du hunnit bli examinerad sjuksköterska? För att underlätta rekryteringsprocessen, vänligen bifoga din legitimation från socialstyrelsen.
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.
Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende Ersättning
Månadslön 38.000kr Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se Mån-fre kl. 08.00-16.00: 0411-577023, knappval 4 Jobbnummer
9760584