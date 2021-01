Nyexaminerad ekonom med faktureringsansvar - Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB - Ekonomiassistentjobb i Malmö

Mannheimer Swartling erbjuder högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning i Sverige och globalt. Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Våra omkring 400 jurister är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och branscher. Vi strävar efter att förstå våra klienters affärsmässiga utmaningar och använder vår juridiska spetskompetens för att hitta de bästa lösningarna. Hållbarhet, liksom våra grundläggande värderingar - affärsfokus, kvalitet och laganda - är integrerade delar i byråns verksamhet. Mannheimer Swartling har 600 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bryssel, New York, Moskva och Hong Kong.Är du en engagerad ekonom som gillar att ge service och ta ansvar? Tycker du om att jobba i team och att lösa uppgifter tillsammans? Vi erbjuder dig en tydlig roll i en kunskapsintensiv organisation. Tillsammans med ambitiösa och motiverade medarbetare kommer du att ha hand om fakturering i en internationell miljö som präglas av engagemang, trivsel och delaktighet.Rollen och huvudsakliga arbetsuppgifterVi söker dig som vill bli en del av vår faktureringsgrupp med placering på vårt kontor i fina lokaler i centrala Malmö. Malmökontoret med sina ca 100 anställda blir din hemmaarena och huvudansvar tillsammans med en kollega i samma roll. Övriga 8 medarbetare i faktureringsgruppen sitter i Stockholm och Göteborg.Du kommer arbeta som faktureringsansvarig, Billing Coordinator, och ditt uppdrag kommer att innefatta arbete med löpande fakturering för ett antal delägare, ta fram rapporter och statistik, fakturera via klienters eBilling-system samt göra uppföljningar.Faktureringsgruppen arbetar tillsammans i olika projekt och har ett nära samarbete vilket innebär att det är viktigt att du är en lagspelare och har förmåga att arbeta flexibelt. I rollen kommer du även att arbeta som superuser och supportera och utbilda i byråns affärssystem.2021-01-15Vi ser gärna att du är nyexaminerad med en examen från universitet, högskola eller yrkeshögskola med inriktning ekonomi.Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du är drivande, serviceinriktad och noggrann. Vidare är du organiserad och metodisk samt kan hantera snäva tidsramar. Givetvis är du positiv och pedagogisk och har en god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt såväl på svenska som på engelska.Tjänsten och företagetFöretagskulturen inom Mannheimer Swartling är stark och präglas av tre grundläggande värderingar:Kvalitet - Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör, vilket också är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Det innebär samtidigt en strävan att ständigt förnyas och driva utvecklingen. Att arbete med oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl klienter som medarbetare.Affärsfokus - Vi ser affärsjuridiken som ett redskap i arbetet med att skapa framgång för våra klienter. Det innebär att varje medarbetare har två fokusområden: att utveckla både klienternas och vår egen affär i ett långsiktigt perspektiv.Laganda - Vi drivs av en stark gemenskap och arbetar prestigelöst över gränserna både inom byrån och tillsammans med våra klienter. Engagemang, trivsel och delaktighet är grundläggande principer för vår verksamhet.Tjänsten är ett föräldravikariat under perioden 1 mars 2021 till 31 mars 2022. Startdatum kan justeras enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi behandlar endast ansökningar via detta system.Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Karin Mendel, Head of HR (08 5950 6412) och vid frågor om tjänsten Cornelia Ekelund, Controller (08 5950 6569).Välkommen med din ansökan!Som en del i vår rekryteringsprocess anlitar vi ToFindOut för att genomföra en bakgrundskontroll av slutkandidat. Särskild information om detta lämnas till kandidaten av ToFindOut innan dess att kontrollen utförs.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-01-31