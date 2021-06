Nyexaminerad byggingenjör som KTP-projektledare till Jape Ventgo - Högskolan i Kristianstad - Byggjobb i Kristianstad

Högskolan i Kristianstad / Byggjobb / Kristianstad2021-06-29Nyexaminerad byggingenjör sökes till KTP-projektledare för ett Knowledge Transfer Partnership!Du blir anställd av Högskolan Kristianstad men arbetar hos ett partnerföretag.Vad är KTP?Knowledge Transfer Partnerships, förkortat KTP, är en samarbetsmodell som innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. KTP Energi Sverige är ett nationellt EU-projekt som ska utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv för att möta behoven av en övergång till koldioxidsnål ekonomi genom konkreta insatser inom energieffektivisering. Läs mer om projektet http://www.hkr.se/KTP. Nu söker vi en KTP-projektledare till Jape Ventgolv AB som vill bidra till mer effektiva och hållbara lösningar i byggbranschen. Är det du?Jape Ventgolv AB utvecklar och marknadsför mekaniskt ventilerade system för golv och väggar. Systemet är uppbyggt av en distansmatta som bildar en spalt mot underlaget där luften sugs igenom med hjälp av en fläkt, detta löser problem med fukt, lukt, emissioner och radon som kan finnas i konstruktionen. Jape Ventgolv är P-märkt av RISE och miljöbedömt av Sundahus, Basta och Byggvarubedömningen.Jape Ventgolv AB ingår i samma koncern som Jape Produkter AB, som är marknadsledande i Sverige på kemikalier mot påväxt, exempelvis Grön-Fri, Prick-Fri och Mögel-Fri. Företaget grundades 1984 och Jape Ventgolv AB blev ett eget bolag år 2020. Läs gärna mer på http://www.japeventgolv.se. 2021-06-29Du blir ansvarig projektledare för att identifiera och föreslå möjliga energieffektiviseringsinsatser i företagets verksamhet. Det blir ditt ansvar att driva projektet framåt med hjälp och stöd av akademisk coach (forskare), handledare på företaget samt en extern affärscoach. Du kommer att vara delaktig i företagets produktutveckling som kommer att ligga som grund för företagets strategi de kommande åren.Som KTP-projektledare kommer du att genomföra beräkningar, tester, fältstudier samt efterforskning i litteratur och genom intervjuer.Exempel på frågeställningar du tillsammans med företaget, den akademiska coachen och affärscoachen kommer att arbeta med:- Blir det energiförlust eller vinst när man ventilerar ett golv?- Vad är optimalt luftflöde för att få en energieffektiv ventilering av golv/vägg?- Energiåtervinning av frånluften - är det möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att ta ut luften via ett FTX-aggregat?- Ventilerat golv i stället för golvvärme - kan man tillföra värme så att man kan slippa vattenburen. Är det lönsamt att ta in luften vid apparater med spillvärme (tex kylskåp) eller uppe vid tak?- Är det möjligt att återcirkulera luften in i golvet igen?- Kan ventilationen i ett ventilerat golv vara en större del av husets totala ventilation?- Isolering i en gjuten platta - behövs det i ett nybygge om man har ett ventilerat golv?- Vad innebär det för byggprocessen med ett ventilerat golv? vad blir besparingen i tid och kostnad? Kan man hinna med fler projekt och inte ta hänsyn till årstider? Vilka anpassningar krävs för att få en smidig installation?- Kan man stänga av ett ventilerat golv i ett nybygge utan att problem senare uppstår? Finns möjlighet till behovsstyrning av systemet?- Kan ett ventilerat golv vara en del i ett lågenergihus?- Vad är den mest optimala isoleringen av en ventilerad vägg i fukt- och energisynpunkt?- Vad blir energiförlusten om man ventilerar en betongplatta med vattenburen golvvärme? Hur stor del kommer upp i rummet och hur stor del följer med luften ut?- Vilken tjocklek på isoleringen bör man ha mellan det ventilerade golvet och golvvärme?Vidare finns det frågeställningar kring luftflöden, material i konstruktionen, ljud i olika former och olika delar av ett golv.Kvalifikationer och behörigheterVi söker dig som är nyexaminerad de senaste två åren. Du ska ha en akademisk utbildning på grund- eller avancerad nivå med inriktning mot byggteknik eller som energisystemingenjör. Du har kunskap om flödesberäkningar och vill bidra till mer effektiva och hållbara lösningar i byggbranschen. I ditt arbete kommer du att göra fältstudier/mätningar ute hos kunder och därför krävs B-körkort. Du kan kommunicera väl både muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. Du har ett intresse för beräkningar av olika slag och dessa ligger som grund för de beslut som tas för att gå vidare i utvecklingsprocessen.Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som har en analytisk förmåga, en stark vilja att förbättra, ett driv att genomföra och har lätt för att prata med olika typer av människor. Du har förmågan att se helheter som grund för att få detaljerna på plats. Detta innefattar även förmågan att tänka flera steg framåt, alternativt bakåt. Du har ett intresse för beräkningar av olika slag och dessa ligger som grund för de beslut som tas för att gå vidare i utvecklingsprocessen. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och samarbetsförmåga är därför en viktig egenskap för att fungera bra i teamet.Vi erbjuder en visstidsanställning på heltid under cirka fem månader med start enligt överenskommelse men senast 2021-10-01. Du blir anställd av Högskolan Kristianstad men har din arbetsplats på partnerföretaget Jape Ventgolv AB i Hässleholm. Du kommer organisatoriskt tillhöra avdelningen fakultetsstöd som är en del av högskolegemensamt stöd. Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut tas.Välkommen med din ansökan tillsammans med CV och personligt brev. Skicka gärna in din ansökan snarast möjligt då vi kommer att påbörja intervjuer under ansökningsprocessen.Sista ansökningsdag är 2021-07-12.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning tillMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-12Högskolan i Kristianstad5836899