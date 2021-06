Nyexad till starkt växande konsultbolag inom energi & miljö - Högskolan Dalarna - Datajobb i Falun

Prenumerera på nya jobb hos Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna / Datajobb / Falun2021-06-30Vill du vara med från start när vi i ett nära samarbete mellan Högskolan Dalarna och Intec Dalarna AB utvecklar en hållbar IT-miljö för framtiden utmaningar? Då har vi nu världens chans för dig att bli projektledare inom ramen det unika kunskapsväxlingskonceptet KTP - Knowledge Transfer Partnerships.Vi erbjuder dig som KTP-projektledare en möjlighet att ta första klivet i karriären, att få chans att jobba Strategiskt i ett lokalt förankrat företag på en nationell eller internationell marknad. Projektet leds av dig som KTP-projektledare och du kan se fram emot att utvecklas från dag ett tillsammans med både coach från akademin och från näringslivet som kommer att hjälpa och stötta dig i projektet. Det är helt enkelt riktigt bra förutsättningar för att lyckas i uppdraget och för att göra ett viktigt jobb!2021-06-30INTEC Dalarna ingår i INTEC Nordic som är ett nystartat företag som utför konsulttjänster inom installation, industri och byggverksamhet. Då verksamheten expanderat kraftfullt finns behov att nu bygga upp en hållbar strategisk IT-struktur som ska stödja hela INTEC som i dagsläget består av 200 konsulter på 17 kontor från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Nuvarande IT-bas finns i huvudsak på kontoret i Falun. Företaget har stort fokus på att utföra tjänster kopplade till energi och miljö och därmed bidra till en hållbarare framtid. INTEC av ett av Sveriges modernaste och mest expansiva teknikkonsulter. Nu kan du tillsammans med Högskolan Dalarna och KTP bli en del i denna utmanande uppbyggnad. För mer info, www.intec.se Ditt uppdragDu ansluter till en nystartad lokal IT-avdelning bestående av två installationskonsulter och en extern IT-konsult. Arbetsuppgiften kommer att bestå av en strategisk uppbyggnad, utveckling och struktur i samtliga system; hårdvara, licenshantering, servermiljöer, intranät, support, registerhantering, hemsida, digitaliseringstjänster, iordningsställande av hårdvara, skrivarmiljöer mm.Är du personen vi söker?Vi söker dig som har goda kunskaper i IT-system, du är nyexad eller i slutet av din utbildning på minst högskolenivå. Nyexad innebär att du inom de två senaste åren tagit din examen. Som person är du driven, noggrann och kommunikativ. Du har god samarbetsförmåga och lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du har förmågan att se utvecklings- och förbättringsmöjligheter och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Det är meriterande om du har erfarenhet inom projektledning och konsultarbete. Arbetet ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt riktigt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Vad är KTP (Knowledge Transfer Partnerships)?KTP är en samverkansmodell mellan näringsliv och högskolan som skapar konkret utveckling med hjälp av ny kunskap. KTP erbjuder dig som nyexad en möjlighet att snabbt komma in på en strategisk nivå i ett företag och där få använda dina teoretiska kunskaper och utveckla din kompetens i praktiken. Du erbjuds också en chans till ett brett nätverk, personlig utveckling och vidareutbildning kopplat till projektledning. KTP koordineras av Högskolan Dalarna och genomförs i samverkan mellan sju lärosäten i Sverige och medfinansieras av EU/Tillväxtverket, medverkande lärosäten och företag. Läs mer på www.du.se/ktp Om anställningenAnställningen är en visstidsanställning som beräknas pågå ca 6 månader, 100 %, med tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. Anställningen sker vid Högskolan Dalarna och arbetet utförs hos INTEC Dalarna med kontor i Falun, Borlänge och Avesta. Möjlighet till fortsatt anställning hos företaget efter projektet kan finnas.Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom helarekryteringsprocessen.Låter det spännande?Varmt välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2020-08-08. Din ansökan ska innehålla cv, personligt brev samt examensbevis. Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/omoss/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-07Högskolan Dalarna5837651