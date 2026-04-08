Nyexad elkonstruktör till globalt energibolag
2026-04-08
Nu söker vi dig i början av karriären med goda kunskaper inom elkraft som vill arbeta som elkonstruktör på ett väletablerat bolag med stora utvecklingsmöjligheter! Välkommen men din ansökan.
OM TJÄNSTEN
I den här rollen kommer du arbeta på ett välkänt och stabilt bolag som är en global ledare inom energiteknik. Bolaget utvecklar, tillverkar och utför service av gasturbiner för kraftgenerering och drivning av kompressorer, samt av industriella värmepumpar, för Sverige och resten av världen. I rollen som elkonstruktör kommer du tillhöra leveransorganisationen och arbeta med anpassning av generatorerna för gasturbinen utifrån specifikation från kund.
Du arbetar projektbaserat och kommer initialt ha stöttning av en mer senior kollega när du tar dig an ditt första projekt. Ditt ansvar är att designa hur generatorn ska se ut för att sedan beställa och slutligen installera komponenterna. I rollen finns stor utvecklingspotential och möjlighet att växa både i gruppen och bolaget i stort, där det även finns goda möjligheter till arbete globalt.
ARBETSUPPGIFTER:Skapa inköpsunderlag utifrån projekttidsplanen
Ansvara för gasturbinernas hela kretsschema där du dimensionerar kablar och kopplingslådor utefter olika installationskrav
Validera egensäkra kretsar utifrån kraven enligt ATEX
Uppföljning av projektkostnad
Utveckla och effektivisera befintliga arbetssätt
VI SÖKER DIG SOM:Har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom elektronik
Har läst kurser inom elkraft
Har ett stort intresse för teknik och utveckling
Behärskar engelska flytande i tal och skrift
Vi kommer även lägga stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen. För att lyckas i rollen behöver du vara driven och ha en vilja att ta dig framåt och lära dig nytt. Därtill behöver du vara noggrann och tycka om arbete på detaljnivå, samtidigt som du har en förmåga att se och ta hänsyn till helheten. Du behöver även ha en god kommunikativ förmåga och trivs i samarbetet med kollegor i med olika roller och kompetensområden.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter 12 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Finspång
Rekryteringsansvarig: Viktoria Ringebrant, viktoria.ringebrant@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
