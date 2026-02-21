Nyckelspelare till vår produktion
Vi söker nu nyckelspelare till vår produktion - maskinoperatörer och kvalitetskontrollanter.
Hos oss arbetar vi i en miljö med höga krav på kvalitet, leveransprecision och säkerhet. Det innebär struktur, tydliga processer och ett arbetssätt där detaljer spelar roll. Här är varje moment en del av helheten - och varje medarbetare en del av resultatet.
Vill du arbeta i en produktion där ansvar och kvalitet inte är ambitioner utan förutsättningar, då kan det här vara rätt steg för dig. Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer som sagt att arbeta i en produktion där kvalitet, spårbarhet och leveransprecision är en del av vardagen. Dina huvudsakliga uppgifter är att:
Arbeta enligt fastställda instruktioner, processer och standarder
Säkerställa att produkt och process uppfyller specificerade krav
Utföra kontroller, verifieringar eller tekniska moment kopplade till din roll
Dokumentera enligt gällande rutiner för att säkerställa spårbarhet
Rapportera och hantera avvikelser enligt etablerad process
Bidra till ordning och struktur i arbetsområdet
Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö
Lämna över arbetet strukturerat till nästa skift
Du arbetar enligt våra kvalitetsrutiner och har mandat och stöd att agera direkt vid avvikelse för att säkra produkt och process.Bakgrund
Vi ser att du behöver ha erfarenhet från tillverkande industri, och gärna från från fordonsindustrin eller annan verksamhet med högt ställda kvalitets- och leveranskrav. Vi ser helst att du:
Har arbetat i en produktionsmiljö med standardiserade arbetssätt
Har erfarenhet av kvalitetskontroller och verifieringar
Förstår vikten av processdisciplin, spårbarhet och leveransprecision
Tar ansvar för ditt arbetsmoment och ser din påverkan på helheten
Gymnasieutbildning ser vi som ett grundkrav. Eftergymnasial utbildning är meriterande, likaså erfarenhet av formsprutning och plastproduktion. Du kan formulera dig på svenska och engelska och är van vid att använda systemstöd i ditt arbete.
Bra att veta
Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om tjänsten eller oss. Bra att veta är att:
- Du kommer att arbeta på någon av våra produktionsanläggningar i Tranås
- Arbetet är förlagt roterande 2-skift (dag/kväll) eller fast nattskift
- Lön enligt kollektivavtal och dokumenterad yrkeserfarenhet
- Urval sker löpande
Det här är Euroform Group
Euroform Group är en högteknologisk utvecklare och producent av formsprutade plastsystem och komponenter till europeisk industri. Stora kundgrupper är världsledande tillverkare av fordon och entreprenadmaskiner och gruppen omsätter runt 650 miljoner kronor med ca 200 medarbetare. Euroform AB finns med två fabriker i Tranås samt Euroform MediPharm AB i Motala, som verkar inom läkemedels- och medicintekniskindustrin.
Vätterledens Invest AB äger Euroform Group och är ett privatägt investeringsbolag med ett genuint intresse för svensk industri och långa affärsrelationer. Vätterledens Invests huvudkontor ligger i Göteborg. Affärsgruppen omsätter 1 500 MSEK.
Läs mer på www.euroform.se.
Vår kultur
På Euroform Group bygger vi en kultur som inte nöjer sig med det invanda. Vi tror på en vardag där människor får tänka själva, tänka nytt och tänka längre. Vi utmanar det etablerade för att skapa värde - genom att hitta bättre vägar framåt och skapa lösningar som gör verklig skillnad för kunder, kollegor och verksamheten.
Att utmana status quo är inte ett projekt eller initiativ - det är sättet vi arbetar på. Varje dag. Med respekt. Med engagemang. Med ansvar. Och alltid med ett tydligt kundfokus. Ersättning
