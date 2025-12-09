Nyckelroll inom Underhålls uppdragsuppföljning - Ringhals AB!
2025-12-09
Företagsbeskrivning
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. Vi har över 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du ha en nyckelroll i att bidra till framgångsrik uppdragsuppföljning och portföljhantering på underhåll? Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Vill du ha en nyckelroll i att bidra till framgångsrik uppdragsuppföljning och portföljhantering på underhåll? Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?

Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. Vi arbetar tillsammans för att göra Sverige fossilfritt. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Gruppen består av ca 13 personer med ett brett arbetsområde, bland annat, ansvara för obsolenshantering inom El, Mek och I&C. Samordna och utveckla FME/Rent system samt Ringhals Human Performance-program. Förvalta och utveckla verksamhetsrutiner för underhåll av anläggningen samt inneha funktionsansvar för SAP PM. Vidare ingår beställarfunktion och Portföljsamordning för underhållsuppdrag och samordning av underhålls komponentutbyten.
Om jobbet
Vi söker en engagerad medarbetare som vill arbeta nära uppdragsledarfunktionen på Underhållsavdelningen. Rollen innebär att du är ett viktigt stöd i att följa upp ekonomi, tid och resurser för både enskilda uppdrag och den samlade portföljen. Du kommer att:
Samordna aktiviteter och säkerställa framdrift i uppdrag
Följa upp uppdragens status och portföljens utveckling
Hantera ekonomiska uppgifter såsom att exempelvis lägga upp nya uppdrag, följa upp och prognosjustera
Bidra till att samla in och strukturera information för att stärka beställarsidan på Underhållsavdelningen
På sikt kommer din kunskap om uppdrag, portfölj och anläggning att göra dig till en nyckelperson i arbetet med att utveckla beställarfunktionen.
Kravspecifikation
Om dig
Vi tror att du har:
Universitetsutbildning, gärna inom industriell ekonomi eller annan relevant inriktning
God förmåga att strukturera och samordna komplexa uppgifter
Intresse och erfarenhet från ekonomiuppföljning och projektstyrning
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av SAP PS-modul
Kunskap i Power BI-modulerna OPTI och CASA samt Paris
Erfarenhet från projektmiljö eller underhållsverksamhet
Vi söker dig som är strukturerad och noggrann, med förmåga att hålla ordning även när många uppgifter pågår samtidigt. Du är kommunikativ och trivs med att samarbeta med olika funktioner, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Rollen kräver att du är analytisk och har ett öga för detaljer, men också att du ser helheten och kan prioritera rätt. Du är lösningsorienterad, flexibel och har en naturlig känsla för att skapa struktur i komplexa miljöer.
Ytterligare information
Övrig information
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till rekryterande chef Jonas Agardtsson tfn 0706967483
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 11/1 2026 Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
För denna tjänst har vi valt att rekrytera själva och undanber oss därför all kontakt med rekryteringsföretag och från dig som säljer annonser.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
432 85 VÄRÖBACKA, NORR OM VARBERG Arbetsplats
Ringhals Jobbnummer
9636267