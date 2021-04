Nya Svärdsjöskolan söker lärare i Spanska, åk 6-9 - Falu kommun - Grundskolelärarjobb i Falun

Falu kommun / Grundskolelärarjobb / Falun2021-04-07I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214 andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar "Balans i livet". Vi satsar alltså mycket på de mjuka värdena - hur människor mår, blir bemötta och kan växa - eftersom det är vår definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta.Vi söker dig som är lärare i Spanska, gärna i kombination med annat ämne. Är just du vår nyamedarbetare och våra elevers nya lärare? Vill du bidra till att alla våraelever lyckas i skolan? Vi vill jobba tillsammans med just dig som vill antautmaningen att bidra till en häftig utvecklingsfas på vår fantastiska skola iSvärdsjö.Vi är en härlig blandning av personal med ett stort hjärta för skolan och bygden. Alla med stort engagemang, kompetens, nyfikenhet och viljaatt förverkliga något stort. Det pågår en intressant utveckling avundervisning och organisation utifrån en tydlig vision och pedagogisk tanke därdu som ny medarbetare kommer att ha en viktig roll. Här har just duchansen att bli en viktig medspelare i vårt lag.Hur är det hos oss då? Jo, du kommer att få möjlighet att arbeta på en helt nyrenoverad skola med toppmoderna lärmiljöer. Skolan befinner sigdessutom i en fantastisk omgivning nära skog, ängsmark ochvattendrag. Värme och omtanke fyller lokalerna. Skolan, som underläsåret 2021 kommer att bli en modern F-9 skola med ca 400 underbaraelever varav ungefär hälften i åk 7-9, präglas av en unik atmosfärsom innebär stor ömsesidig respekt och goda relationer mellan vuxna ochungdomar.Du är läraren som kan komplettera vårt team. Du, med din kompetens, erfarenhet,engagemang och omsorg om eleverna, har en vilja och nyfikenhet kring att arbetai en skola vars uttalade pedagogiska idé är ämnesövergripande arbete. Vi troratt du tillsammans med oss kan få eleverna att få större bredd och djup i sinakunskaper tack vare att de förstår helheter över ämnesgränserna. Det kommer attkräva att du går in i arbetet med en ambition att bidra till att förverkligadenna pedagogiska idé.Vill du vara en del av detta? Vi ser fram emot just din ansökan och att fåträffa just dig! Vi vill gärna berätta mer om vad vi vill erbjuda dig och vi äräven nyfikna på vad du vill bidra med.2021-04-07Arbetsuppgifterna består av undervisning i Spanska. I tjänsten ingår ävenmentorskap för ca 15 elever samt att du kommer att vara en viktig del i ettarbetslag där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att utvecklasindividuellt och genom kollegialt lärande.lärarutbildning med behörighet i Spanska för åk 7-9lärarlegitimationSom person är du positiv och flexibel. Du är trygg och tydlig i din ledar- och yrkesroll, ansvarstagande, lyhörd och har förmåga attarbeta individanpassat. Du har även förmåga att skapa goda elev- ochföräldrakontakter.Du har god kommunikativ och samarbetsförmåga ochdu bidrar till ett bra samarbetsklimat i möten med såväl skolledning samtlärararbetslag. Du är bekväm med att jobba med digitala system och du serdigitala verktyg som en självklarhet i jobbet med eleverna.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Meriterande kvalifikationererfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöderfarenhet av ämnesövergripande arbeteerfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbeteerfarenhet av digitalisering i skolanAnställningsvillkorTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde inför höstterminen 2021.Kopior på betyg och intyg bifogas ansökan alternativt lämnas till Falu kommun i samband med intervju.Enligt lagen om registerkontroll krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Beställ gärna detta i samband med din ansökan, så det finns tillgängligt om du blir aktuell för tjänstenUpplysningarPer Bergqvist, rektor Svärdsjö skolområdeTel 0246-81534Mail: per.bergqvist@falun.se Fackliga företrädareJan-Erik Kyrö, Lärarförbundet, 023-863 36Hanna Meijer-Holmqvist, Lärarnas Riksförbund, 023-838 63Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Arbetsplats790 23 SvärdsjöVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidare.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-21Falu kommun5675414