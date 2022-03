Nya Betty Petterssons gymnasium söker skolsköterska

2022-03-30



Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.ArbetsplatsbeskrivningVi ser dig, vi hör dig, du lär digBetty Petterssons gymnasium i Enskede slår upp portarna i augusti 2022.Vi är det gemenskapande och involverande gymnasiet som tar in omvärlden och lyfter fram människan. Här kan eleverna läsa högskoleförberedande program och de guidas mot sin och vår gemensamma framtid. Vi är en gymnasieskola på riktigt där alla har möjlighet att vara en del i helheten och det pågår ett aktivt arbete för att skapa och underlätta elevdelaktighet. Vi vet att skicklig och närvarande personal är avgörande för att eleverna ska lyckas och att skolan därmed lyckas med sitt uppdrag. Om du tänker som vi så kanske du är vår nya skolsköterska som vi nu söker till Betty Petterssons gymnasium.2022-03-30Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Tillsammans med skolläkaren och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och anvisningar.Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan.Betty Petterssons gymnasium är en organisation som är under uppbyggnad vilket innebär att under läsår 22/23 kommer tjänsten vara 50% på Betty Pettersson och 50% på PA Fogelströms gymnasium (föräldrarvikariat). Till läsår 23/24 kommer omfattningen av tjänsten att öka på Betty Petterssons gymnasium.Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inomHälso -och sjukvård för barn och ungdom 60 hp. Distriktssköterska 75 hp. eller Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp,Folkhälsovetenskaplig kompetens är meriterande.Stockholm stads skolsköterskor journalför i ProReNata och bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler.Du är empatisk, flexibel och målfokuserad. Viktiga egenskaper är också gott omdöme, noggrannhet och god samarbetsförmåga.Därutöver krävs förmåga att vara strukturerad för att planera verksamheten på kort och lång sikt.Betty Petterssons skolsköterska kommer verka på flera plan då vi ser relationsbyggandet som en viktig del av tjänsten. Det kan exempelvis vara medverkan under friluftsdagar och våra MOF-dagar (människa, omvärld och framtids temadagar)Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2022-08-08 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2022-04-14